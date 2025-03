ERC y Junts aparcan su guerra interna y sitúan el referéndum como la siguiente parada

Esquerra y Junts han aparcado este jueves sus enormes diferencias y han celebrado lo que han calificado como una jornada histórica, «un día de victoria». ... Gabriel Rufián y Míriam Nogueras se han cruzado agradecimientos y reconocimientos, en un momento en que ambos partidos están negociando la presidencia de la Mesa del Parlament y la eventual investidura del presidente de la Generalitat. «Se ha faltado el respeto a todo un pueblo y lo tenía que reparar», ha asegurado Nogueras. «Ni perdón, ni clemencia: es una victoria», ha proclamado.

ERC y Junts han asegurado que la amnistía supone una «derrota» de la «represión» pero han advertido de que «no resuelve» la cuestión catalana. El secesionismo ha escenificado en el Congreso que aunque haya perdido la mayoría absoluta en el Parlamento catalán, la primera vez desde el inicio del 'procés', no va a parar hasta forzar al Gobierno a negociar un referéndum sobre la autodeterminación. «Con la amnistía no se resuelve el problema de fondo», ha avisado Nogueras. «Esta no es una ley de pacificación», «es de reparación de las injusticias», ha señalado. Citando a Puigdemont, ha señalado que no existe una receta autonómica para solucionar el pleito catalán y que la clave está en el reconocimiento nacional de Cataluña. Y ha advertido: «Nos dicen que no habrá independencia», ha afirmado. «De ustedes no depende, depende del pueblo de Cataluña», ha lanzado a modo de amenaza, siempre con la vía unilateral en el fondo. Nogueras ha interpelado a los jueces para «situarse en los estándares europeos».

En la misma línea, Rufián ha avisado que la «próxima parada es el referéndum». «Quien se ría, que recuerde lo que decían de la amnistía», ha señalado. Esquerra ha advertido de que la amnistía no es un punto final, ya que aún queda lo que ha llamado como la actuación del «partido judicial español», que querrá convertir el «a por ellos» al «a por todos». Siete años después, ERC ha regresado a 2017 y ha agradecido uno a uno a todos los miembros del Govern y de las plataformas independentistas que impulsaron el referéndum ilegal del 1-O y la declaración unilateral de independencia. Esquerra ha reivindicado el 'procés' y la vía unilateral, en un momento en que el partido está dividido en dos y está buscando nuevos liderazgos, tras las renuncias como consecuencia de la debacle de las elecciones catalanas.

Uno de los beneficiados de la norma, Carles Puigdemont, hará esta tarde, a las 18 horas, una declaración institucional desde Waterloo, desde la «casa de la república». Está por ver si aclara cuándo tiene previsto regresar a Cataluña. En un principio, dijo que sería para estar presente en el primer pleno de investidura del presidente de la Generalitat en la Cámara catalana, aunque Toni Comín, candidato de Junts, ha dejado este jueves la puerta abierta a que sea más tarde. Entre el 25 de junio y el 25 de agosto, ha apuntado en Rac-1.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, que ha estado presente en el debate en el Congreso, ha avisado a Sánchez de que la amnistía se pactó para la investidura del presidente del Gobierno y como moneda de cambio del apoyo para toda la legislatura y que su objetivo sigue siendo declarar la independencia de Cataluña, aunque sea de manera unilateral. Oriol Junqueras, presidente de ERC, ha señalado que la norma aprobada este jueves no es un «punto final» porque su aspiración sigue siendo la autodeterminación.