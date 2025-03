ERC, Bildu y BNG plantan al Rey en la apertura de las Cortes

Los socios independentistas y soberanistas del Gobierno de Pedro Sánchez perseveran en los desplantes a la monarquía que tuvieron su último episodio en las ausencias ... a la jura de la Constitución por la princesa Leonor el pasado 31 de octubre. A las once de esta mañana, cuando el Congreso acoja la sesión conjunta con el Senado que escenifica la solemne apertura de las Cortes en esta XV legislatura, los 14 escaños de ERC, EH Bildu y el BNG estarán vacíos para hacer visible su oposición a la continuidad del actual modelo de Estado y a la figura que encarna su jefatura, el rey Felipe VI, a quien consideran representante de «una institución anacrónica, incompatible con principios democráticos esenciales en tanto que hereditaria y vitalicia» impuesta por el franquismo y al que rechazan como «interlocutor válido» en «el camino hacia la libertad» de Cataluña, Euskadi y Galicia; es decir, el ejercicio de los referéndums de soberanía que los secesionistas reivindican. El monarca protagoniza la ceremonia de hoy con un discurso que desgranará en un contexto fuertemente polarizado.

Los tres partidos, integrantes esenciales de la mayoría sobre la que Sánchez ha construido su reelección y pretende sostener la legislatura, ya plantaron al Rey en la sesión del 3 de febrero de 2019, cuando los pactos aún con el líder socialista comenzaban a ensayarse, con otra declaración conjunta en similares términos en la que entonces sí participó, significativamente, Junts per Catalunya (también lo hizo la CUP, hoy fuera del Congreso). Los de Carles Puigdemont y Míriam Nogueras, decisivos en esta investidura y que libran un pulso acerado con Esquerra, no figuran esta vez como firmantes del documento redactado en castellano, catalán, euskera y gallego. Hace cuatro año, otra formación que tampoco aparece en el texto y que compite también electoralmente con EH Bildu, el PNV, censuró que los impulsores de aquella declaración contra la Monarquía les hubieran excluido. No obstante, los peneuvistas no faltaron a la apertura del Congreso.

El texto de ERC, Bildu y el BNG reproduce la censura habitual contra la institución monárquica por no responder, a su juicio, «a los valores republicanos de libertad, igualdad y democracia que tanto los ciudadanos y ciudadanas de nuestros pueblos como las mayorías sociales del Estado anhelan». Los firmantes creen que la «verdadera democracia solo será posible desde la ruptura» con el Rey y lo que encarna; y le exigen que deje de «tutelar» a la ciudadanía, gobiernos y parlamentos. Una ciudadanía a la que identifican mayoritariamente con sus posiciones en Cataluña, Euskadi y Galicia -ninguna de las tres fuerzas son el primer partido en sus respectivas comunidades-. «No nos representan», zanjan, antes de denunciar «la imposición de la unidad de España y sus leyes» sobre las aspiraciones de autodeterminación de las nacionalidades periféricas.

Las largas negociaciones para la investidura tras el endiablado resultado de 23-J han hecho que esta solemne apertura de las Cortes se celebre a una semana de la conmemoración del aniversario de la Constitución, este 6 de diciembre. Con la previsión de que reproduzca el ambiente enrarecido con el que comienza la legislatura.