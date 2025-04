Eduardo Madina: «Conté a mi hijo que un grupo mataba para imponer sus ideas y un día fueron a por su padre»

Eduardo Madina admite que le cuesta hablar de aquel día de hace veinte años en que ETA intentó matarle. Aquel 19 de febrero de 2002 ... una bomba lapa casi acaba con la vida del entonces secretario general de las Juventudes Socialistas de Euskadi. Está orgulloso de «la gestión que hice de todo aquello» y añora «la extrema lucidez» de los días posteriores.

-¿Cuál es la imagen que le viene a la cabeza 20 años después?

- Me viene la imagen de un tiempo oscuro y largo que nos envolvió a todos. De manera especial a aquella parte de la sociedad vasca que fue consciente de lo que significaba vivir en un lugar con un grupo terrorista. Aquella mañana de jace dos décadas me vincula a unos años, muchos, que fueron duros y difíciles.

- Ha contado que aquel día no miró los bajos de su coche porque llovía mucho. ¿Lo piensa cuando llueve, cuando vuelve a Euskadi?

- El tiempo ha transformado la relación que tengo con la mañana del atentado. Ya no es una imagen que me visita a mí cuando ella quiere sino la imagen que visito cuando yo quiero. He aprendido a ir yo a buscarla y no que ella me busque a mí. El tiempo ha jugado un papel determinante y también la gestión que he hecho de todo esto. Sólo voy a esas imágenes cuando quiero recordarlas o gestionarlas. Ni la lluvia, ni Bilbao, ni Sestao, ni un coche me vinculan directamente a ellas.

- Experimentó una extrema lucidez en los días siguientes al atentado. Un estadio al que quiso regresar y nunca pudo.

- Sí, así es, en el sentido de la lucidez de aquellos días. A priori son los días peores de tu vida y cuando menos esperas de ti mismo y es cuando la situación más exige de ti. Me vi enfocando todo de un modo que fue clave en mi recuperación posterior y en que sea completa y total, pasados veinte años. Es curioso. No sé qué me pasó. He buscado esos planos de lucidez en mi vida, en momentos políticos, profesionales y personales, y no la he encontrado. Estoy bastante orgulloso de la gestión que hice de todo aquello.

- «Recuperación completa». ¿Desde cuándo tiene la sensación de haberla alcanzado?

- En el sentido de recuperarte para una vida normal. No quiere decir que no queden vigilancias que hay que mantener tras una experiencia tan traumática, límite. Hay que vigilarlo, tenerlo a mano por si alguna pieza se descoloca. Pero cuando te ves apto para una vida personal y profesional, emocionalmente estable, empieza esa recuperación total. No fue una experiencia más, pudo ser la última. Estuvo muy cerca.

- Salva su vida por la colocación del asiento, por su altura, que hace que conduzca separado de la bomba. ¿Uno le da muchas vueltas al azar tras algo así?

- (Piensa durante unos segundos). No, creo que no le di muchas vueltas. Me centré mucho en mi recuperación médica, física, psicológica. Me volqué más en el futuro. Miré adonde había que mirar en un momento muy complejo en que no se ve nada y todo se vuelve muy oscuro.

- Hace poco, le llegó una carta de la Audiencia Nacional. Querían saber qué familiares selecciona para que no puedan acercarse los responsables de su atentado al salir de prisión.

- Me pareció como un mensaje en una botella que aparece en una playa, un mensaje de otra época. Es una estructura legal que pertenece a un tiempo que se ha ido porque, entre el momento en que entraron en la cárcel y hasta que salgan, que será dentro de poco, ha sucedido algo que cambia todo: ETA anunció el cese definitivo de la violencia. Hay un antes y un después. Contesté educadamente que no se acercaran a mi mujer y a mi hijo.

- El Gobierno vasco quiere facilitar los terceros grados. ¿Comparte esa medida?

- Las medidas penitenciarias son siempre individuales. Estoy seguro de que el Gobierno vasco lo plantea así y con arreglo a la ley. Es difícil estar en contra.

- ¿Cómo ve movimientos como el de los presos pidiendo el fin de los 'ongi etorris'?

- Me gustó el discurso de Otegi y Arkaitz Rodríguez sobre comprender el dolor y el comunicado de los presos sobre 'ongi etorris'. Quiero pensar que esas palabras eran reales y que las imágenes de los recibimientos a asesinos de ETA son parte del pasado.

- ¿Le incomoda que EH Bildu sea uno de los apoyos del Gobierno central?

-Yo creo que EH Bildu no forma parte de una lógica de gobernabilidad de España. Va al Congreso con otra agenda, otras intenciones. Doctores tiene la Iglesia.

- Los hijos, el futuro... ¿Cuándo y qué le ha contado a su hijo Unax de lo que sucedió hace 20 años?

- Iba a salir un cómic con la vida cruzada de Fermín Muguruza y la mía, se llamaba 'Los Puentes de Moscú'. Sabía que él lo iba a leer por su edad y el formato. No quería que viera en esos dibujos partes desconocidas de la vida de su padre por las que se había preguntado varias veces...

- ¿Unax se lo había preguntado directamente?

- Sí, muchas veces. Él empezaba a manejar Google y ponía el nombre de su padre, buscaba fotos, veía discursos míos en el Parlamento o en mítines. Y yo sabía que acabaría llegando a las noticias del atentado.

- ¿Cómo se lo cuenta?

- Tendría ocho o nueve años, por ahí. Le conté que en el lugar donde él nació, en Bilbao, hubo durante muchos años un grupo de gente que mataba a todo el que podía para imponer sus ideas. Que afortunadamente les ganamos y que dejaron de matar. Y que un día de febrero de 2002 vinieron a por su padre.

- ¿Se ha hecho Euskadi un ejercicio de memoria suficiente? ¿ se ha hecho un relato veraz?

- No, estamos poco atentos a unos hechos del pasado que tienen un extraordinario valor. Algunos quieren olvidar rápido, por mala conciencia o incomodidad de lectura de alguna página. Otros buscan reinventarse a gran velocidad.. Pero la Historia no se puede borrar.