El 'sí' por error de un diputado de Junts al líder del PP desata una tormenta en el Congreso

El diputado de Junts Eduard Pujol i Bonell contestó con firmeza 'sí' cuando quería decir 'no' en el momento de emitir su voto en la ... segunda ronda de la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo. El parlamentario independentista se dio cuenta inmediatamente e intentó rectificar con un 'no' inaudible ante las risas de sus compañeros de bancada y el gesto de incredulidad de la portavoz de su partido, Míriam Nogueras.

Pero su voto fue contabilizado como un 'sí' por la secretaria cuarta de la Mesa del Congreso, Carmen Navarro, del PP, la responsable de nombrar a los diputados y registrar los apoyos. Pese a la confusión, la votación continuó y al finalizar el órgano rector de la Cámara se reunió al final durante más de cinco minutos para dilucidar si el lapsus de Pujol se computaría como afirmativo o negativo antes de comunicar el conteo total oficial.

Fuentes parlamentarias aseguran que en un primer momento la presidenta del Congreso, Francina Armengol, estaba de acuerdo con el PP y pensaba contabilizar el voto como afirmativo, pero el vicepresidente primero de la Mesa, Alfonso Rodríguez de Celis y también socialista, se pronunció a favor de cambiar el sentido del mismo. Y tras un amago de consultar a los letrados de la Cámara, Armengol decidió optar por una vía intermedia y declararlo «nulo».

Una resolución inaudita si se tiene que en cuenta que de acuerdo al artículo 86 del Reglamento del Congreso, en una votación de investidura sólo caben tres opciones: sí, no o abstención.

Aunque el error no afectó al resultado de la investidura, que ratificó el rechazo del Parlamento a la candidatura de Feijóo, la decisión no ha estado exenta de polémica. Y es que, de acuerdo al artículo 86 del Reglamento del Congreso, en una votación de investidura sólo caben tres opciones: sí, no o abstención.

La resolución de Armengol no ha gustado ni a populares ni a socialistas por el «precedente» que puede sentar de cara a futuras votaciones en el Congreso en la que los bloques están tan ajustados como puede ser, previsiblemente, una investidura de Pedro Sánchez.

El grupo parlamentario popular cree que esta decisión «sienta un mal precedente» y achaca a la presidenta de la Cámara de usar una «doble vara de medir», recordando que la legislación establece que el voto sólo sólo se puede rectificar por cuestiones técnicas. En el patio del Congreso varios diputados del PP también mostraron su enfado. «Una vez que la secretaria lo ha anotado como sí, el voto es irrevocable», zanjan.

Y es que a diferencia de lo que sucedió en el pleno del miércoles, cuando el diputado socialista Herminio Rufino Sancho también se equivocó al votar, se le permitió modificarlo porque su 'sí' no se había anotado y la vocal de Mesa leyó mal su apellido.

También el portavoz del PSOE, Patxi López, criticó la decisión de la Mesa. «Se sienta un mal precedente», señala. A su juicio debería prevalecer la voluntad del diputado y haberse admitido su voto en contra. «No es», dice, «el caso de una votación telemática en el que hay margen para la rectificación antes de que se cierre la votación».

Gerardo Pisarello, de Sumar, secretario primero de la Mesa y partidario de que se anulara el voto, propone que a partir de ahora se dé un tiempo (corto) para rectificar el voto y evitar que siente «un precedente jurídico».

Quién es Pujol

Eduard Pujol (Martorell, 1969) es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona y ha sido director de RAC 1 y director de contenidos. del F.C. Barcelona. De 2017 a 2020 fue diputado del Parlament de Cataluña y portavoz de JxCat, según consta en su perfil en la web del Congreso.

Pujol concurrió como número tres de Junts en las elecciones generales del 23-J, por detrás de la actual portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, y de la también diputada Pilar Calvo. Lo hizo después de que en octubre de 2020, su partido le suspendiese de militancia de forma cautelar por un presunto caso de acoso sexual, y se le restituyó en junio de 2021 al constatar que no había denuncia judicial alguna.