Directo | Belarra carga contra Sánchez por echarles del Gobierno: «Nos echan pero no nos vamos»

«Nuestra democracia es mejor porque es capaz de integrar q personas que tienen distintas maneras de ver el país. Por eso pido un debate donde impere el patriotismo y no el partidismo, la moderación y no la exageración y las verdades y no las falsedades», ha reclamado también Félix Bolaños al asumir la cartera de Justicia. El ministro, que aúna en un solo cargo las relaciones dentro del Ejecutivo, pero también de este con el poder legislativo y con el judicial, es consciente del clima convulso en el que inicia su mandato, en medio fuerte rechazo de los partidos de la oposición, pero también de buena parte del mundo judicial y de distintos cuerpos de la administración del Estado a la ley de amnistía pactada con el independentismo.