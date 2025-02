En directo | Sánchez: «Estamos ante una oposición destructiva y mediante la intimidación lo que pretende es imponer una agenda regresiva»

21:47

«Esto es un punto y aparte significa dejar el insulto. el rechazo a la desinformación y a los bulos que inundan a la sociedad. Y por su puesto los insultos. Cuando uno va al Parlamento no ve explicaciones basadas en la ciencia sino solamente los bulos. Estoy convencido de que muchos de los ciudadanos que no me votan no comparten esta forma de hacer política», asegura Sánchez.