Directo | El PP asegura que llegará hasta el final para que se haga justicia

La explicación de Sergio Sayas (UPD), sobre su No a la reforma laboral pese a las directrices de su partido.

Votamos No a la reforma laboral.



En un política lo único que no puedes hacer es algo que no puedas explicar a tus votantes.



Somos sus representantes y a ellos nos debemos.



Por eso nunca tuve un voto tan difícil como hoy pero tampoco nunca lo tuve más claro.