Yolanda Díaz pone a fuego lento las prisas generadas en torno a Sumar

A ocho meses de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023 en el espacio político situado a la izquierda del PSOE conviven dos ... estrategias:los que necesitan recuperar fuelle electoral con urgencia y los que creen, en cambio, que «los tiempos electorales no encajan con un proyecto de país». El primer sector lo encabeza Podemos, que a partir de octubre intentará movilizar a sus bases con una gira alrededor del país para tratar de insuflar potencia a sus candidaturas, sin conocer todavía si estas se producirán en solitario o de la mano de Izquierda Unida u otras confluencias. A los segundos los abandera la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, cuya plataforma Sumar no estará lista para los siguientes comicios y tiene la mirada puesta en el largo plazo, en la próxima década.

En este debate por los tiempos, más teórico que práctico por el momento, conviven las diferentes aspiraciones de una izquierda que en la época del 'pacto del botellín', aquella unión sellada entre Pablo Iglesias y Alberto Garzón en 2016 y que dio vida a Unidas Podemos, estaba diseñada como «una maquina de guerra electoral». El escenario ya no es el mismo, tras tocar techo aquél año con 71 diputados en el Congreso, se han dejado 101 parlamentarios autonómicos desde entonces y más de la mitad de los escaños en la Cámara baja. Un retroceso amargo pese a que en enero de 2020, dos meses antes de la declaración del estado de alarma, lograron el hito de entrar por primera vez en un Gobierno de coalición junto al PSOE.

Tras la salida de Iglesias como vicepresidente y secretario general de Podemos, Díaz se convirtió en la gran esperanza tras ser señalada por todo el espacio como sucesora y «futura primera presidenta de España». Pero la también ministra de Trabajo dejó claro desde el principio que no atiende imposiciones de ningún tipo, que recela profundamente de las estructuras clásicas de partido y, sobre todo, que goza de la autonomía suficiente (no forma parte de las estructuras de UnidasPodemos al ser solo militante de base del PCE) para marcar sus propios tiempos. «El proyecto de país no se acomoda a los tiempos electorales. No cabe restringir la imaginación al tamaño de una urna ni al tamaño de una lista electoral», zanjó el viernes.

Portazo en Madrid

Mientras la líder gallega continúa deshojando la margarita, el resto de la izquierda empieza maniobrar, huérfanos aún del «frente amplio». En algunos escenarios clave, como la Comunidad deMadrid o el Ayuntamiento de Madrid, antiguo feudo de Podemos, Más Madrid ya ha dado portazo a la posibilidad de concurrir de la mano con los de Ione Belarra. Así lo denunciaron los morados cuando presentaron las candidaturas de Roberto Sotomayor a la alcaldía y de Alejandra Jacinto a la Asamblea madrileña. Un ejemplo de lo que podría replicarse en otros territorios y capitales clave del país.

La cuestión preocupa entre el electorado de izquierdas, que teme resignarse a ver de nuevo a tres fuerzas con un programa electoral similar competir fragmentadas. Pero la experiencia en las autonómicas andaluzas de junio, en la que Podemos, Izquierda Unida y Más País concurrían por primera vez juntos, tampoco alentó a la ilusión tras un sonado fracaso que, además, inició rencillas entre el espacio morado.

Mientras tanto Díaz mantiene neutralidad total. Prueba de ello es que ha evitado las cuotas partidistas en el primer núcleo duro de Sumar, que estará formado por 35 representantes de la sociedad civil (salvo dos excepciones como el diputado de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid Agustín Moreno o la concejala de Compostela Aberta Marta Lois).