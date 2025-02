Díaz presiona a la dirección de Podemos a asistir, sin acuerdo, al acto de su candidatura Diputados como Gloria Elizo sostienen que los mandos de su partido «no tienen capacidad moral» para pedir a sus cargos que no acudan

Miguel Ángel Alfonso Madrid Jueves, 30 de marzo 2023, 14:12 | Actualizado 18:24h. Comenta Compartir

«En los momentos históricos hay que estar». La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, redobló este jueves la presión sobre la dirección de Podemos para que asistan este domingo al acto del lanzamiento de su candidatura a las generales. Un llamamiento que llega con las negociaciones entre ambas partes encalladas mientras la líder gallega se resiste a comprometerse con los morados a firmar un acuerdo bilateral para celebrar primarias abiertas. La vicepresidenta segunda mantiene, además, que el partido de Ione Belarra «no tiene excusas» para no salir en la foto del 2 de abril en la que sí estarán presentes representantes de otras formaciones llamadas a confluir en un frente amplio como Izquierda Unida, Más País o Compromís, entre otras.

Lo que era una batalla por el relato –¿de quién es la culpa si se fragmenta el espacio político?– ha derivado en una prueba de lealtad para los cargos de Podemos. Son cada vez más las voces dentro del partido las que rompen filas y se empiezan a alinear con Díaz. Este jueves, mientras se debatía en el Congreso la reforma de las pensiones, la vicepresidenta tercera de la Cámara y diputada de los morados, Gloria Elizo –que en su día formó parte del núcleo duro de Pablo Iglesias–, defendía que la dirección de su formación «no tiene capacidad moral, política e incluso personal» para pedir a sus cargos que no arropen el lanzamiento de Sumar.

Para Elizo, ir a ese acto no puede interpretarse como desoír las instrucciones de la dirección de la formación, sobre todo, añadió, para pedir que no se acompañe «a una persona que ha sido compañera durante ocho años».

Pero la directriz de Belarra es clara:no acudir al evento si no se firma un acuerdo «de mínimos» para celebrar las primarias. Desde el partido explican que no se va a «obligar» a ningún integrante del organigrama de la formación a no asistir el Domingo de Ramos al polideportivo Magariños, en Madrid, donde se celebrará el final del proceso de escucha.

Sin llamadas desde el lunes

Sin embargo, con la cuenta atrás llegando a su fin y sin avances en las negociaciones (la última conversación se produjo el lunes por la noche entre la secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge, y el jefe de Gabinete de Díaz, Josep Vendrell) se acaba el plazo para que los representantes del partido morado confirmen o rehusen su asistencia. Una decisión que puede marcar el rumbo de futuras negociaciones para formar la colación, pero acabará reflejando si se trata solo de un gesto puntual o de una guerra interna con epicentro en el grupo parlamentario. «Me encantaría que estén los dirigentes de Podemos, estoy convencida de que habrá muchísima gente de Podemos», apostilló Díaz este jueves en los pasillos del Congreso.

Algunos líderes territoriales de Podemos ya han confirmado que estarán presentes en la cita. Como Begoña Alfaro, coordinadora de Podemos Navarra, y Borja San Ramón, secretario general en Galicia, que estará acompañado del diputado de Galicia en Común, Antón Gómez-Reino.

La vicepresidenta trata de vender el acto del domingo como el de la reunificación de la izquierda, un momento clave «en el que hay que estar» a dos meses de las municipales y autonómicas del 28-M, en la que Podemos, como el resto de formaciones de la izquierda, se lo juegan todo en territorios y ciudades. En ese contexto, desde el entorno de Díaz, insinúan que otros dirigentes autonómicos de Podemos les han trasladado su apoyo, pero sin querer hacerlo público, aunque defienden que, en otros casos, se están enterando por la prensa.