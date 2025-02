Díaz obvia a Podemos y negociará con los agentes sociales su frustrado decreto

La caída del real decreto ley que contenía la reforma de las subvenciones por desempleo gracias a los votos en contra de Podemos, PP, Vox y UPN, ha trasladado la guerra que mantienen Sumar y los morados de lo puramente estratégico hasta el terreno de ... lo personal. Independientemente de si, como asegura la formación de Ione Belarra, la propuesta del Ministerio de Trabajo contenía recortes o no para las personas mayores de 52 años –motivo que estos esgrimieron para votar 'no'–, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, decidió este jueves orillarlos y abrir «con carácter inmediato» una nueva negociación con los sindicatos y la patronal para reflotar este paquete de medidas, según confirmó durante su participación en la reunión de ministros de Trabajo de la UE que tuvo lugar este jueves en la ciudad belga de Namur.

Díaz también recordó que la reforma del subsidio de desempleo es «la única» que el Gobierno no pudo someter al diálogo social ya que debía aprobarse antes del 31 de diciembre, al ser una de las medidas vinculadas a la solicitud del cuarto pago del fondo anticrisis europeo, que permitirá a España recibir otros 10.000 millones de euros. «Ahora sí, abriremos la Mesa Diálogo Social y esta reforma va a estar acordada con los agentes sociales», reiteró la líder gallega, antes de acusar a Podemos de haber «golpeado» a los trabajadores «de la mano de PP y Vox».

Con este último rifirrafe, la convivencia en el espacio político situado a la izquierda del PSOEqueda ya totalmente deteriorada, más aún de lo que ya estaba tras la marcha de Podemos al Grupo Mixto. La portavoz adjunta de Sumar en el Congreso, Aina Vidal, que suena junto a Íñigo Errejón o Enrique Santiago para suceder a Marta Lois como voz principal de la coalición en el Congreso, acusó este jueves en LaSexta a los de Belarra de votar en contra del decreto impulsado porDíaz «por inquina»y no por motivos técnicos. También afirmó que, detrás de estos movimientos, «se encuentra el odio personal» de Pablo Iglesias hacia la vicepresidenta segunda, que él mismo ungió en 2021 como su sucesora.

Por su parte, Podemos sigue insistiendo que su 'no' al real decreto impulsado por Díaz se debe a que este suponía «recortes» y que no iban a aceptar «un trágala». «Es inexplicable que este Gobierno haya intentado colarnos un recorte de derechos, mintiéndonos. No es el momento de recortes, es momento de ampliar la protección social a la gente más vulnerable», dijo este jueves la número dos de los morados, la exministra de Igualdad Irene Montero, en una entrevista en RTVE.

Ciclo electoral de rivalidad

Montero volvió a insistir que su partido estaría dispuesto a votar a favor de un nuevo decreto que incluya todas las mejoras que contenía el que decayó el miércoles si el Gobierno retira el mencionado «recorte en las pensiones». «Sin eso, el decreto puede salir hoy mismo», señaló. Pero eso deberán dirimirlo ahora los agentes sociales, y no Podemos, tras la decisión de Díaz de mantener la negociación con ellos.

Y es que cada vez pesa más en toda esta estrategia que queda un mes escaso para que empiece la primera campaña del nuevo ciclo electoral, la de las autonómicas gallegas del 23-J, donde los morados competirán por primera vez contra Díaz después de que la militancia de Podemos Galicia decidiera no respaldar el preacuerdo que habían alcanzado ambas partes. Después vendrán las elecciones vascas, aún sin fecha en el calendario, y las negociaciones tampoco auguran un acuerdo. Podemos Euskadi ya ha acusado a los de Díaz de «desleales»por tratar de imponerles a su candidata a lehendakari.

Pero el verdadero pulso que medirá las fuerzas reales de morados y magentas tendrán lugar en las elecciones europeas de junio, en las que ambos competirán de igual a igual con todo el territorio español convertido en circunscripción única. Los de Belarra ya han propuesto a Irene Montero para encabezar sus listas, un paso que Sumar aún no ha dado.