Díaz acusa a Sánchez de «falta de lealtad» por «ocultar» el destino de los 1.000 millones de euros para Ucrania

La donación de 1.129 millones de euros a Ucrania en material militar, una ayuda sin precedentes en la historia reciente de España, ha provocado ... el enfado monumental de Sumar. No tanto por el contenido del acuerdo, sino porque acusan a Pedro Sánchez de haberles «ocultado» el destino de esta partida. Así lo ha denunciado este martes la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que en una entrevista en RTVE ha afeao a los socialistas «falta de lealtad».

Díaz ha desvelado que pidió hasta dos veces a Sánchez que aclarara el destino de la partida de 1.000 millones de euros destinada a incrementar el presupuesto militar, que se aprobó en el Consejo de Ministros del 16 de abril, y ha añadido que se enteraron de ello este lunes, cuando el presidente del Gobierno firmó el histórico acuerdo con el dirigente ucraniano Volodímir Zelenski. «Se nos ha negado la información», ha insistido la líder gallega.

«Es muy grave esta falta de transparencia. No se nos contestó, es una falta de lealtad con el socio de Gobierno y con los españoles. La política de defensa es muy importante. El PSOE niega que exista un debate en el Congreso para que se decida lo que se va a hacer o no, tenemos derecho a decir lo que se va a hacer o no, y esto es lo que está haciedo el PSOE en solitario, como ya hizo con el Sáhara», ha zanjado.

La líder de Sumar también ha rechazado el argumento esgrimido por Sánchez de no llevar el acuerdo bilateral con su homólogo ucraniano al ser un memorándum de entendimiento. Concretamente, Díaz ha sentenciado que ese envío implica cantidades «elevadísimas» en un contexto sin nuevos Presupuestos Generales, por lo que el PSOE debe «recapacitar» y hacer este debate democrático para que los grupos se pronuncien.

División en campaña

Cuestionada sobre si va a hablar con el presidente del Gobierno para expresarle su malestar, la líder de Sumar ha señalado que siempre actuará con discreción sobre sus conversaciones con Sánchez, para insistir en su formación ya manifestó su postura crítica sobre la aprobación de ese gasto militar en abril, que se efectuó con «total opacidad».

«La política de defensa española que tiene que estar sometida democráticamente al debate del Congreso para que lo conozca la ciudadanía, pero que para también, lógicamente, en una democracia, los partidos políticos tienen que opinar», ha zanjado.

Esta discrepancia se produce a poco menos de dos semanas para las elecciones europeas del 9 de junio, en la que Sumar se juega no perder terreno frente al PSOE o Podemos, con cuyo electorado compite. En las últimas horas, el tono entre ambos socios de Gobierno se ha endurecido.