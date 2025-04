Dos detenidos por el cadáver arrojado a una sima en La Rioja

FÉLIX DOMÍNGUEZ / mARÍA CARO Viernes, 12 de agosto 2022, 13:05 | Actualizado 15:05h. Comenta Compartir

Dos hombres de 39 y 45 años han sido detenidos por su relación con el hallazgo del cadáver de un hombre en Viniegra de Arriba, según informa el periódico La Rioja. Una información que ni confirma ni desmiente el portavoz de la Guardia Civil, Miguel Ángel Sáez. Los dos individuos, de nacionalidad española, fueron arrestados por homicidio doloso.

El cadáver del hombre, con aparentes signos de violencia, fue encontrado a primera hora de la tarde de ayer jueves en la torca de Hoyo Mingo, ubicada en el término municipal de Viniegra de Arriba, y sigue sin ser identificado. Además, desde el TSJR han explicado que la comisión judicial estuvo presente en todo momento y que el juez decretó in situ el secreto de las actuaciones. Ha añadido que tramita el asunto el Juzgado de Instrucción número 1 de Logroño, que se encuentra de guardia y ha acordado que, por el momento, no se puede informar de ningún aspecto. Ni siquiera sobre si hay o no hay detenidos.

El suceso

Según pudo saber La Rioja ayer por la tarde, testigos presenciales alertaron a la Guardia Civil al observar a dos personas que se aproximaron a la profunda sima al volante de una furgoneta para arrojar un cuerpo semidesnudo.

Hasta el lugar del suceso, un paraje retirado al que se accede a través de una pista forestal primero y campo a través después, y que se encuentra muy cercano al límite provincial con Soria, se desplazaron efectivos de bomberos del CEIS de Nájera, personal del Servicio Riojano de Salud, Guardia Civil y una furgoneta de la funeraria Mémora, además de un juez.

Fueron los agentes del Equipo de Rescate y Montaña (Ereim) de la Guardia Civil los encargados de rescatar el cuerpo tras horas de trabajo. La escarpada orografía del terreno (una sima de más de 50 metros de profundidad en su punto más hondo y con unas paredes verticales y muy peligrosas por la endeblez de su roca) obligaron a los agentes de rescate a extremar las precauciones.

Durante esas horas de aparente compás de espera, el amplio número de dotaciones policiales, unido a la presencia de más gente de la habitual en la zona a causa del verano y del cercano festival Sierra Sonora en la vecina Viniegra de Abajo, provocaron que la noticia volase a través de los teléfonos móviles, dando lugar a todo tipo de especulaciones.

Ampliar El coche de la funeraria abandona la zona para llevar el cuerpo al Instituto de Medicina Legal. F. D.

Finalmente, sobre las 21.00 horas, los responsables judiciales ordenaban al vehículo de la funeraria Mémora acudir a recoger el cadáver. La extracción se había podido llevar a cabo. Pocos minutos después, la furgoneta, seguida por un taxi, enfilaba campo a través hasta la pista forestal para, alrededor de las 21.15 horas, tomar la carretera rumbo a Logroño, donde el Instituto de Medicina Legal de La Rioja se va a hacer cargo de la autopsia para determinar la causa de la muerte. Un poco más tarde, dos patrullas de la Guardia Civil también se retiraban, al igual que la dotación de bomberos.

Secreto judicial

La macabra jornada en la sierra de Las Siete Villas terminaba alrededor de las 21.40 horas. Ahora queda abierta la investigación para conocer la identidad del muerto y detener a los implicados en el suceso.

Agentes de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial han abierto una investigación para el esclarecimiento de los hechos. Por su parte, la autoridad judicial ha decretado el secreto de las actuaciones.