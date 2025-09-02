HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El cuerpo de Coromina en el paraje en el que fue ejecutado Mossos d'Esquadra

Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario

Joan Coromina murió por un disparo de un francotirador en un paraje recóndito de Lleida en enero de 2022

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Martes, 2 de septiembre 2025, 20:03

El conocido como «crimen de la Baronía de Rialb» que durante tres años y medio ha traído de cabeza a los investigadores de los Mossos ... d'Esquadra y de la Guardia Civil, podría haber quedado prácticamente resuelto en las últimas horas. Efectivos de la División de Investigación Criminal (DIC) de la policía autonómica catalana y de la Benemérita detuvieron este martes a primera hora a un comandante retirado de la Guardia Civil; a un tío político del ocho veces campeón del mundo de motociclismo de Marc Márquez y de su hermano Álex; y al dueño de un taller de automóviles de Lleida por su supuesta implicación en el asesinato del empresario Joan Coromina Estany, según adelantó 'El Mundo'.

