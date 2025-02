Los jueces liberaron al capo que amenaza a la heredera de Holanda pese a admitir el alto riesgo de fuga

Un «problema de descoordinación muy puntual», según el presidente del CGPJ

El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, afirmó este martes que la fuga del líder de la Mocro Maffia, tras quedar en libertad provisional por decisión judicial cuando era reclamado por Países Bajos, ha sido un «problema de descoordinación» que es «muy puntual y muy ocasional» en los tribunales españoles.

No obstante, en declaraciones a la cadena Ser ha evitado ir más allá sobre «decisiones jurisdiccionales que pueden que sean o no equivocadas» dada su condición de presidente del CGPJ. No obstante, reconoció que es un tema «muy sangrante» aunque insistió en que es una situación totalmente infrecuente.

En todo caso, consideró que es «más peligroso y necesario» atajar «problemas sistémicos» que ocurren a nivel nacional en materia de delincuencia, por ejemplo, con el narcotráfico en el sur de Andalucía. Para él, la fuga de Karim Bouyakhrichan es más un asunto marcado «una gran repercusión» en el que hay que intentar buscar «que se coordinen mejor los tribunales». «Ahí está el problema», insistió, informa Europa Press.