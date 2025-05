El denunciante del 'caso Villarejo': «Le di 25.000 euros al comisario de Barajas en su despacho»

La Audiencia Nacional juzga desde este lunes al que fuera comisario jefe del Aeropuerto de Madrid-Barajas entre 2006 y 2015, Carlos Salamanca, por facilitar ... presuntamente la entrada de ciudadanos ecuatoguineanos en España a cambio de dádivas que le proporcionaba el empresario Francisco Menéndez Rubio. Éste fue el gestor de los bienes en España de familiares del presidente Teodoro Obiang y la persona que denunció el 'caso Tándem', que afecta al también comisario jubilado José Manuel Villarejo, detenido en noviembre de 2017 por estos hechos. La Fiscalía Anticorrupción solicita para Salamanca 10 años de prisión.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal notificó en septiembre pasado que señalaba cuatro días, del 8 al 11 de enero, de vista oral para juzgar esta pieza separada número uno, llamada 'King', de la macrocausa que instruye un juzgado de la Audiencia. En un auto de noviembre de 2020, el magistrado Manuel García Castellón propuso juzgar a Salamanca y al empresario Menéndez Rubio por un presunto delito de cohecho y otro contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Menéndez Rubio, cuyos clientes dirigían la petrolera nacional de Guinea Ecuatorial Gepetrol, ha admitido este lunes ante el tribunal que colaboró con estas personas para que realizaran negocios ilícitos en España y que habría recibido a través de la mercantil Framen Consultores y Asesores más de 21 millones de euros entre 2011 y 2012.

El acusado arrepentido, a preguntas del fiscal Miguel Serrano, ha relatado que gracias a Fernando Luengo, otro empresario español con negocios en Guinea Ecuatorial, conoció al jefe policial al frente de la Comisaría del Aeropuerto de Madrid-Barajas, quien le ayudó para facilitar la entrada de sus clientes al país y de otros tipo de bienes como maletas con dinero en efectivo sin declarar.

La relación con Carlos Salamanca se consolidó y entre 2012 y 2015 le entregó, ha declarado este lunes, «dádivas de lujo, en dinero y en especie, tanto para él como para sus familiares más cercanos, a fin de facilitar como comisario jefe (...), o en recompensa por ello, la entrada ilegal en España de responsables de Gepetrol y de su suegra, Sara Blanca Donoso, entre otros».

«El dinero en efectivo entraba con fluidez por Barajas. No se declaraba. Yo era el receptor de ese dinero y de su inversión en España. Hasta que un día el Banco de España puso problemas y se complicaron las cosas. Ahí apareció Fernando Luengo, ya fallecido, que me puso en contacto con Carlos Salamanca. Me dijo: 'Trátalo bien, cuídale bien y te hará una serie de favores'», ha relatado Menéndez.

«Salamanca era un amante del lujo y de la buena vida; mi relación era por interés. Era un nombre superimportante, con una llamada de teléfono llegaba a los poderes más importantes del Estado, era como conocer a Dios, no dejaba de cuidarle. Su lema era 'quid pro quo'; él sabía que yo era un pozo sin fondo de dinero. Mucha gente le cuidaba y le daba mucho cariño. Otros le daban dádivas y entregas de bienes por ayudas en el aeropuerto», ha añadido el acusado.

«Era el 'pagafantas' de todas las fiestas»

En detalle, Menéndez ha admitido que le entregó «mucho» dinero en mano al comisario jefe de Barajas a cambio de sus favores con los clientes guineanos. Una mención que ya hizo a la Fiscalía en octubre de 2017, un mes antes de estallar el caso.

«Que yo recuerde le di 25.000 euros en su despacho y otros 47.000 en el asador Frontón», ha revelado. Hubo otras entregas en Casa Piluca, en el Hotel Barceló de Sancti Petri (Cádiz) o en la casa de Salamanca de Colmenarejo (Madrid). «Yo era el 'paganini', el 'pagafantas' de toda la familia, el aval bancario», ha declarado el empresario, que llegó a ser testigo de la boda del hijo del comisario.

Menéndez, que registró todas estas entregas y entregó a un excolaborador del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Daniel R. Vidal, documentos contra los comisarios que originaron el 'caso Tándem', ha explicado también el miedo que sufrió cuando decidió denunciar ante la Fiscalía Anticorrupción.

«Pedí protección para mi familia cuando se complicó la cosa. El melón había que abrirlo poco a poco, porque había mucho y se está viendo ahora. Estos señores (Salamanca y Villarejo) tienen tentáculos que llegan muy dentro del poder del Estado: judicial, legislativo, ejecutivo, policial...Yo ahora estoy arruinado y muy jodido. He sido el 'pagafantas' de todas las fiestas», ha reiterado.

«Todo está en su imaginación»

En su declaración como acusado, Salamanca, de 67 años y con más de 40 de servicio policial, ha negado que favoreciese al empresario desde su posición. «¿Dónde está el trato VIP? ¿Pero no conocía yo a todo el mundo? ¿No hacía yo una llamada por teléfono y todo el mundo se ponía firme? Todo está en su imaginación», afirmó.

Salamanca también se ha referido a la supuesta entrega de dádivas a la que ha aludido el empresario. «Si llevaba Vega Sicilia es porque se lo bebía él, porque yo no bebo vino. Si llevaba Macallan lo llevaba él para él, porque yo evidentemente tampoco bebo ese wkisky. Y quien me conoce lo sabe de sobra», ha sostenido el oficial condecorado en más de una veintena de ocasiones.

En este sentido, también ha hecho alusión al Porsche que supuestamente le habría regalado Menéndez. Salamanca, sin embargo, ha afirmado que era de su propiedad y que si no estaba a su nombre fue para «protegerse». «Por mi trayectoria profesional, he estado muchísimos años en temas de ETA», ha aclarado.

El que fuera integrante también de la Comisaría General de Información ha negado que se quejase de su sueldo y ha asegurado que tuvo «ofertas» para irse a la empresa privada. «Pero si a mí lo que me gusta es la policía», ha aseverado. «Perdón que si me caliento un poquito, porque es que todos somos humanos y las hemos pasado muy putas», ha continuado, negando que sea un «amante del lujo». «¿De qué lujo? Si desde la misma casa vivo toda mi vida», ha apostillado.