Feijóo dispone de un mes para amarrar los apoyos necesarios para salvar su investidura

Alberto Núñez Feijóo pidió tiempo a la presidenta del Congreso para proceder a la negociación con las diferentes fuerzas políticas de cara a salvar su ... investidura y Francina Armengol se lo concedió este miércoles al fijar el debate para el 26 y 27 de septiembre. El candidato del PP dispone de poco más de un mes para negociar los apoyos que le faltan para una investidura que, salvo sorpresa, está abocada al fracaso. Para salir elegido necesita más síes que noes, y en este momento cuenta con 172 votos a favor y 178 en contra. En Génova reconocen que será «dificilísimo» darle la vuelta a esos números pero no están dispuestos a resignarse y aseguran que pelarán «hasta el último aliento» para encajar todas las piezas del puzle.

Tras recibir el encargo del Rey, Feijóo anunció que hablaría con todas los fuerzas parlamentarias para intentar formar Gobierno, menos con EH Bildu, su línea roja. La ronda de contactos comenzará en principio la semana que viene, una vez que se hayan constituido formalmente los grupos e incluirá a Esquerra Republicana de Catalunya y a Junts. Armengol amplió al 25 de agosto el plazo de registro de grupos, y en el PP no descartan una segunda ampliación de este plazo.

El líder de los populares aún mantiene esperanzas de que el PNV se avenga a hablar con él. Sabe que un voto favorable es imposible, como se han encargado de dejar claro la formación de Andoni Ortuzar una y otra vez, pero no ve «nada imposible» una abstención. «Yo decía que era imposible que el PSOE saliera de Andalucía después de cuarenta años de gobierno y salió; a partir de ahí, todo es posible», admitía er el coordinador general del PP, Elías Bendodo.

Los nacionalistas vascos se saben objeto de deseo y tratan de sacudirse la presión. Ayer su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, abrió la puerta a una reunión «de cortesía» con Feijóo pero reiteró que seguirán en el no. En Sabin Etxea asumen que vienen semanas de «muchas especulaciones» en el que los populares no cejarán en su empeño pese a que no tienen nada que hacer. «Hemos dicho cuál es nuestra posición y en una investidura de la mano de Vox –aseveró Esteban– nosotros no vamos a participar».

Si el PNV decidiera alterar sus planes y acabar absteniéndose, el bloque del 'no' seguiría siendo superior por lo que Feijóo necesitaría sumar a la ecuación. Solo una abstención de los independentistas catalanes y de los nacionalistas vascos en segunda votación harían que los 172 apoyos del PP Vox, UPN y Coalición Canaria, pudieran valerle a Feijóo para desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa.

El giro hacia Junts

El PP se ha decidido finalmente a retirar el cordón sanitario que hace apenas unos días impuso a Junts a la vista de que el número de apoyos para que Feijóo sea investido es insuficiente.Si la semana pasada los conservadores aseguraban que la formación estaba liderada por un prófugo de la justicia hoy ponderan que es un «partido cuya tradición y legalidad no está en duda». Génova ha modificado así su opinión de Junts para separar las «coincidencias programáticas» que conserva con el partido de Carles Puigdemont de «las acciones que hayan podido cometer cuatro, cinco o diez personas», como corroboró el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons.

Los populares ponen la mira también en intentar captar el apoyo imposible del PSOE. «A los socialistas les vamos a decir: ¿Qué preferís, un acuerdo con nosotros o con Bildu? ¿Qué preferís, un acuerdo con nosotros o con Junts? Podéis elegir», apuntaba Pons en Onda Cero.

Por si había dudas, el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, las despejó en un abrir y cerra de ojos. Aseguró que «ningún socialista va a permitir por acción u omisión que la ultraderecha decida las políticas del Gobierno de España». El PSOE aprovechará las próximas semanas hasta el pleno de investidura para retratar al líder del PP, prácticamente aislado junto a Vox, y vender que ambos partidos discurren por caminos pararelos. «Da igual que Feijóo tenga cinco días o un mes», apuntan desde Ferraz. Es la crónica, auguran, «de un fracaso anunciado».