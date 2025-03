La conversación que compromete al destituido

Álvaro Sánchez Manzanares (A): Koldo eres un degenerado macho, siempre me pillas cuando estoy con tías.

Koldo García (K): (Ríen) Bueno, qué tal con este, ¿ ... bien?

A: ¿Con quién?

K: Coño.

A: ¿Con Puentes (Óscar Puentes, actual Ministro de Transportes)?

K: Sí.

A: Pues yo no le conozco tío, para que me llegue a mí es muy difícil. Pero el Ministerio va bien, lo ha montado bien.

K: Bien, ¿y tú?

A: Pues yo seguiré ahí.

K: Me han dicho que vas muy bien eh.

A: Sí (ríe), muy bien, yo con que me dejen ahí ya me doy con un canto en los dientes, vamos no me jodas (ríe).