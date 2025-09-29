HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El hijo y el padre detenidos por la muerte violenta de una joven en un piso de Badajoz entran en los juzgados
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, este domingo durante el acto de su partido en Murcia. EP

¿En qué consiste el visado por puntos que propone Feijóo?

Siguiendo el modelo de Reino Unido o Canadá, los populares apuestan por regular la inmigración regular calificando a los solicitantes de residencia por su formación laboral o afinidad cultural

Ander Azpiroz

Madrid

Lunes, 29 de septiembre 2025, 10:24

El PP ha dado un giro a su política sobre inmigración consciente de la sangría de votos que sufre a manos de Vox por una ... materia que según la última encuesta del CIS es ya el segundo problema para los españoles. Alberto Núñez Feijóo lanzó este domingo desde Murcia y ante los líderes territoriales de su partido la creación de un visado por puntos para controlar la llegada a España de la inmigración regular. Es una medida similar a la que ya han puesto en práctica otros países.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un padre y un hijo detenidos por la muerte de la joven hallada en el piso de Badajoz incendiado
  2. 2 Olivenza llora la muerte de la joven Carmen, «chaparrita de La Encina» y atleta
  3. 3

    Los cazadores podrán vender la carne de las piezas que maten directamente al consumidor
  4. 4 Muere la menor de Olivenza atropellada por un conductor que se dio a la fuga
  5. 5 Muere la menor de Olivenza atropellada por un conductor que se dio a la fuga
  6. 6 El hijo y el padre detenidos por la muerte violenta de una joven en un piso de Badajoz entran en los juzgados
  7. 7 Sanguijuelas del Guadiana revientan la Torre Lucía de Plasencia
  8. 8 Guardias civiles y jugadores gitanos se enfrentan por una buena causa en Villafranco
  9. 9 El sepelio de la joven fallecida será en la Iglesia Santa María Magdalena
  10. 10

    Accidente en la entrada del Ruta de la Plata de Cáceres: «La viga me hizo una fisura en la pierna, pero pudo darle a mi hija»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy ¿En qué consiste el visado por puntos que propone Feijóo?

¿En qué consiste el visado por puntos que propone Feijóo?