Feijóo va a por el voto útil frente a Sánchez y Vox el 28-M para gobernar sin ataduras

Ayuso apela a la unidad y a no «priorizar» solo la gestión

Isabel Díaz Ayuso apeló este domingo a la unión dentro del PP para acabar con el 'sanchismo' e instó a sus compañeros de filas a volver la vista atrás y hacer autocrítica para conocer qué es lo que les dividió, para ser «fuertes» y convertirse en una alternativa real al actual Gobierno. «Lo que tenemos que hacer es unir. Cuando liberales y conservadores trabajamos juntos llegamos lejos. Necesitamos alianzas, no estamos para peleas absurdas ni para entrar en provocaciones», aseveró.

Durante su intervención en la presentación de los candidatos del PP a las grandes alcaldías, la presidenta de la Comunidad de Madrid subrayó que los populares se han equivocado muchas veces en el pasado, «como cuando no hemos actuado con principios o no hemos realizado las reformas profundas que se necesitan en cada momento». «O cuando pensamos que solo va de gestionar y no de defender la vida o unos valores determinados», recalcó, en una expresión ambigua que podría entenderse como una advertencia a Feijóo para que no renuncie a la 'batalla cultural' con la izquierda, con los rescoldos aún de la polémica generada por las propuestas antiaborto de Vox en Castilla y León.

Díaz Ayuso volvió a hacer un llamamiento a «no achantarse ante los ataques injustificados» del Ejecutivo de Sánchez y a no ser «cobardes» ante «un proyecto que se forja en base al miedo». Planteó las elecciones de mayo como un plebiscito contra el presidente del Gobierno al que acusó de encabezar una minoría «rabiosa, egoísta, ofendida, vaga, antisistema y que odia todo lo que hemos construido».

Como haría poco despues su jefe de filas, la mandataria regional emplazó a todos los aspirantes del PP a los comicios del próximo 28 de mayo a salir a ganar para lograr «mayorías amplias». En su opinión, es la única «manera de gobernar libres» y «sin palos en las ruedas». «Toca ir a por la absoluta, municipio por municipio», sentenció. Los sondeos sitúan a Díaz Ayuso cerca de la mayoría absoluta pese a la «campaña brutal» contra ella que denuncian desde la Puerta del Sol.