Las comunidades del PP mantienen la unidad en el rechazo a la quita a la deuda

El PP se ha esforzado este martes en mostrar una imagen de unidad frente a la tentadora posibilidad de la quita de la deuda aprobada ... por el Consejo de Ministros. Los 'barones' del partido entienden que la oferta del Ministerio de Hacienda de absorber 83.252 millones de euros, una cuarta parte de la deuda regional de régimen común, «no tiene un fin noble», sino que busca «enfrentar a los territorios y seguir polarizando», pero a la vez, entienden que podría darles aire y por eso, asumen que acabarán acogiéndose a ella aunque les parezca injusta.

El vicesecretario de Política Autonómica, Elías Bendodo, cree que el Gobierno ha hecho con la quita «un traje a medida de ERC que, cuando estaba listo y entallado, tenía que ver si daba la talla al resto de las autonomías». Si la ministra María Jesús Montero hubiera querido realmente tratar un asunto tan delicado como la deuda de las comunidades, cree Bendodo, «habría convocado Consejo de Política Fiscal y Financiera para explicar la situación».

La postura del partido es que las comunidades no quieren una condonación, sino «una nueva ley de financiación autonómica». «La que se hizo data de 2009, del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y fue un pacto que se hizo con el tripartito de la Generalitat sin contar con el resto de las comunidades autónomas», ha subrayado la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz.

Sin embargo, y aunque el rechazo es unánime, el tono de las autonomías gobernadas por el PP contra el Gobierno incluye mucho más matices que en otros asuntos que han enfrentado a las administraciones, como el reparto de los menores migrantes, donde los populares han alzado la voz de una manera radical. Esta vez, mientras el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, subraya que el planteamiento de Hacienda «es una decisión política para mantener a Pedro Sánchez en el poder» y que su Gobierno no va a asumir la condonación, desde La Rioja se recuerda que «todavía se está a tiempo» de lograr un acuerdo satisfactorio para todos «en dos fases, en la fase de tramitación en el Consejo de Ministros y en la fase de tramitación en las Cortes Generales».

La postura de la presidenta balear, Marga Prohens, ejemplifica la actitud de los 'barones' populares de mostrar su negativa a la propuesta, pero al mismo tiempo, esperar acontecimientos. De esta forma, Prohens ha rechazado la condonación porque «es falso, como dice Pedro Sánchez, que ese dinero vaya a ir a políticas sociales», pero a la vez, ante la pregunta de si el Govern rechazará la condonación propuesta por el Ministerio de Hacienda en el caso de que se apruebe y se le plantee la posibilidad de acogerse o no, ha respondido: «No voy a entrar a hablar sobre el tema».