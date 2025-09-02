HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juanma Moreno, Alfonso Rueda y Alberto Núñez Feijóo, el domingo, en Pontevedra. EFE

Las comunidades del PP mantienen la unidad en el rechazo a la quita a la deuda

Los populares se oponen a la condonación del Ministerio de Hacienda porque «no tiene un fin noble», pero algunas no descartan sumarse si finalmente sale adelante

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Martes, 2 de septiembre 2025, 14:18

El PP se ha esforzado este martes en mostrar una imagen de unidad frente a la tentadora posibilidad de la quita de la deuda aprobada ... por el Consejo de Ministros. Los 'barones' del partido entienden que la oferta del Ministerio de Hacienda de absorber 83.252 millones de euros, una cuarta parte de la deuda regional de régimen común, «no tiene un fin noble», sino que busca «enfrentar a los territorios y seguir polarizando», pero a la vez, entienden que podría darles aire y por eso, asumen que acabarán acogiéndose a ella aunque les parezca injusta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Víctor Píriz dimite como secretario general de la Consejería de Economía para trabajar en la privada
  2. 2

    Mérida instala un nuevo radar de tráfico en la avenida Reina Sofía
  3. 3

    Guardiola cambia al completo Gestión Forestal tras la salida de Higuero
  4. 4 Jorge Rey alerta sobre un fenómeno inusual que marcará el tiempo en otoño de 2025
  5. 5 La Policía Local se incauta de mil kilos de fruta en el mercadillo del domingo
  6. 6 Herida una mujer tras ser atropellada en la calle Corte de Peleas en Badajoz
  7. 7

    «Solo sé que Dios me ha elegido»
  8. 8

    Un niño de 11 años es asesinado a tiros en EE UU tras llamar de broma al timbre de una casa
  9. 9

    La crisis del alquiler genera una lista de espera en las residencias universitarias de mil estudiantes
  10. 10

    Sánchez rechaza convocar elecciones si el Congreso le tumba los Presupuestos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Las comunidades del PP mantienen la unidad en el rechazo a la quita a la deuda

Las comunidades del PP mantienen la unidad en el rechazo a la quita a la deuda