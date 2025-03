La Complutense confirma la retirada oficial de la cátedra de Begoña Gómez

Ya es oficial. La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha decidido no renovar la cátedra extraordinaria para la Transformación Social Competitiva (TSC) que codirigía Begoña ... Gómez. Tal y como adelantó este periódico en junio, el centro había dejado de ofertar el máster ligado a esta cátedra, que se encuentra en el centro de la investigación del juez Juan Carlos Peinado, entre otros motivos por la salida de varios de los patrocinadores. Ahora, el fin de esta cátedra -cuya puesta en marcha ha costa la imputación del mismísimo rector de la UCM por tráfico de influencias y corrupción- se ha oficializado.

La formalización de la formación académica ha sido comunicada por la propia universidad este mismo miércoles a las dos entidades que patrocinaron la cátedra, Reale Seguros y Fundación La Caixa, sin ahondar en las razones que le han llevado a no renovarla. Lo cierto es que el convenio por el que se creó, firmado el 30 de octubre de año 2020, tenía una vigencia de cuatro años, por lo que expiraba el próximo mes.

Así las cosas, la institución no ofertará para el curso 2024-2025 el máster de 'Transformación Social Competitiva: ODS como Estrategia' que codirigía la mujer de Pedro Sánchez. Se trata del máster bajo investigación por parte del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, porque fue esta formación de postgrado la que ayudó a poner en marcha el empresario Carlos Barrabés, después de que la esposa del presidente le escribiera sendas cartas de recomendación en julio de 2020 para concursos públicos del Gobierno central, que acabó ganando y embolsándose 10,6 millones de euros.

La versión oficial de la UCM en junio fue que la decisión de que no continúe este máster, que había cumplido su tercera edición, no es de la universidad, sino de los mismos directores de este curso –la propia Gómez y José Manuel Ruano, profesor titular del Departamento de Ciencia Política- ya que éstos no solicitaron en junio su continuidad, por lo que al centro académico no le ha quedado otra que retirarlo de su oferta educativa para el curso que comienza en octubre.

Gómez, siempre junto a Ruano, dirige otro máster, el de Dirección de Captación de Fondos (Fundraising) para ONL (Organizaciones No Lucrativas), que sí ha sido renovado y que sí se ofrece para el curso próximo. Fue como responsable de este segundo máster que la mujer de Sánchez firmó las polémicas cartas de recomendación para su empresario amigo y colega académico.

Imputación del rector

El nacimiento de la cátedra que ahora desaparece está íntimamente ligado con la imputación el pasado de julio del rector de la Complutense, Joaquín Goyache. El juez Peinado tomó la determinación de cambiar su condición de testigo a imputado tras escuchar cómo el 19 de julio el exvicerrector de la Complutense Juan Carlos Doadrio -el responsable académico que supervisó la cátedra de Gómez- testificara que en verano de 2020 recibió la orden expresa del rector de crear ese título y de situar al frente a la mujer del presidente.

En su declaración ante el juez el 5 de julio, Goyache reconoció sin ambages ante el juez que la creación de esa cátedra que ahora desaparece se gestó después de una reunión a medidos de julio de 2020, en la Moncloa, con Gómez, a la que no conocía de nada previamente. Según el ahora imputado, fue la secretaria de la mujer del presidente (una funcionaria del complejo gubernamental) la que le llamó porque la esposa de Sánchez quería presentarle una «serie de proyectos». Y a partir de ahí, todo fue montado en tiempo récord.

Para septiembre, el propio rector estaba grabando un vídeo con la esposa del jefe de Gobierno presentado la cátedra extraordinaria que semanas después ella dirigiría, convirtiéndose -tal y como admitió Goyache ante el juez- en la única de la Complutense pilotada por alguien que carece de título oficial. El responsable de la universidad admitió igualmente ante el instructor que ni comprobó qué currículum académico tenía Gómez.