¿Qué ha pasado este miércoles, 15 de octubre, en Extremadura?
La presidenta del Congreso, Francina Armengol durante sesión del control al ejecutivo celebrada este miércoles. EFE

La Cámara baja rechaza las «injerencias» del magistrado

El Gobierno vería menguada su precaria mayoría si el exministro de Transportes resultara suspendido

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Miércoles, 15 de octubre 2025, 21:28

La presidenta del Congreso, Francina Armengol ya había consultado con sus servicios jurídicos qué hacer en caso de que el juez hubiera decidido enviar a ... José Luis Ábalos a la cárcel y tenía la respuesta: suspenderlo. Pero ahora no se dan las circunstancias estipuladas en el Reglamento de la Cámara para hacerlo y fuentes de su entorno aseguran que reformar la norma no entra en sus planes. «Menos por injerencias de un juez», avisan.

