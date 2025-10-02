HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Juan Carlos Barrabés Efe

Barrabés denuncia la filtración del informe de Hacienda sobre las irregularidades tras las cartas de recomendación de Gómez

«Cada filtración producida en este procedimiento acarrea un daño profesional y perjuicio económico directo en nuestro representado y sus empresas», se queja el emprendedor

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 2 de octubre 2025, 12:17

Comenta

Juan Carlos Barrabés, el empresario amigo de Begoña Gómez y para el que la mujer del presidente del Gobierno escribió sendas cartas de recomendación para ... que se presentara a concursos de la administración central, ha denunciado ante el juez Juan Carlos Peinado la filtración del vasto informe de la Intervención General de Administración del Estado (IGAE) en el que se denunciaban numerosas irregularidades en los concursos que ganó este emprendedor oscense.

