HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Begoña Gómez. EP

Begoña Gómez presenta como práctica «habitual» la ayuda de la asesora de Moncloa para eludir el jurado

Afirma que no puede ser juzgada por prevaricación porque ella es un simple «privado» y no hay un estatuto del cónyuge del presidente que fije su responsabilidad

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:42

Begoña Gómez pide a la Audiencia Provincia de Madrid que corrija de inmediato la decisión del juez Juan Carlos Peinado de iniciar los trámites para ... enjuiciarla ante un jurado popular acusada de malversación por el supuesto uso continuo de la asistente de Moncloa para gestionar el día a día de su ya extinta Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) en la Complutense.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El vigilante que salvó a una mujer de ser raptada en Badajoz: «Solo después te das cuenta del peligro»
  2. 2 Muere el cantautor extremeño Pablo Guerrero a los 78 años
  3. 3

    El juez decreta prisión para el padre por encubrimiento e incendio en el asesinato de Badajoz
  4. 4 El portavoz de la familia de la funcionaria asesinada en Badajoz: «Pediremos la máxima pena»
  5. 5 Improvisado y viral: una extremeña de 10 años revoluciona Callao bailando con un artista callejero
  6. 6

    Educación fija los servicios mínimos para la huelga: los directores deberán permanecer en colegios e institutos
  7. 7 El fundador de La Casa de las Carcasas abre su primer hotel en Extremadura este viernes
  8. 8 Condenan al opositor a una plaza de la Diputación por utilizar una filtración en el examen
  9. 9 Una intensa nube de humo invade Badajoz: ¿Dónde está el fuego?
  10. 10 Herido muy grave un joven de 22 años en un choque en la N-432, en Zafra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Begoña Gómez presenta como práctica «habitual» la ayuda de la asesora de Moncloa para eludir el jurado

Begoña Gómez presenta como práctica «habitual» la ayuda de la asesora de Moncloa para eludir el jurado