Begoña Gómez presenta como práctica «habitual» la ayuda de la asesora de Moncloa para eludir el jurado

Begoña Gómez pide a la Audiencia Provincia de Madrid que corrija de inmediato la decisión del juez Juan Carlos Peinado de iniciar los trámites para ... enjuiciarla ante un jurado popular acusada de malversación por el supuesto uso continuo de la asistente de Moncloa para gestionar el día a día de su ya extinta Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) en la Complutense.

La mujer de Pedro Sánchez, en su recurso de apelación directamente ante los superiores de Peinado, además de denunciar la «escasa fundamentación» del instructor para enjuiciarla, minimiza el peso de los 121 correos aportados a la causa por la Complutense y que certifican, según el análisis de la Guardia Civil que la empleada del Presidencia Cristina Álvarez durante casi cuatro años (de 2021 a 2024) hizo todo tipo de gestiones para la controvertida cátedra. Según la mujer de Sánchez, hacer gestiones ajenas al empleo oficial es algo «habitual en el ámbito laboral».

Nada irregular -alega la imputada- aunque ese trabajo paralelo se produjera de forma recurrente y regular y versara sobre cuestiones medulares de la carrera profesional de Gómez como el trato con los patrocinadores de su proyecto académico. «No podemos olvidar que es habitual en el ámbito laboral que en su horario de trabajo los trabajadores hagan gestiones, como puede ser la remisión de un correo electrónico en su beneficio, en el de sus familiares o amigos», subraya Antonio Camacho, letrado de Gómez y exministro de Interior socialista.

«Difícilmente puede entenderse que si esos trabajadores son funcionarios públicos con ello se está cometiendo un delito de malversación de caudales públicos», prosigue el alegato, que tilda de «interpretación del Código Penal extraordinariamente extensiva y alejada de la realidad» tratar de castigar a Gómez y Álvarez por hacer algo que es una práctica extendida. «El Código Penal no puede aplicarse con relación al o que constituye un uso social o una costumbre universalmente admitida», zanja el letrado.

Más allá de restar importancia a los mails, Gómez alega que es una simple «particular» que no puede ser juzgada por prevaricación porque, entre otras cosas, no hay un estatuto del cónyuge del presidente del Gobierno que fije hasta dónde la mujer o marido del jefe del Ejecutivo pasa a tener una responsabilidad pública.

La defensa insiste en que no puede considerarse que la mujer de Pedro Sánchez sea una «funcionaria pública a los efectos de la comisión del delito de malversación». «Es indiscutible que como cónyuge del presidente del Gobierno ni tiene mando o jurisdicción propia ni participa en el ejercicio de funciones públicas», abunda el exministro socialista Antonio Camacho, letrado de Gómez, quien introduce por primera vez en esta causa el debate sobre la falta de regulación legal de todo lo que respecta a la pareja de la persona que ocupa la presidencia del Gobierno.

La defensa de Gómez recuerda que «las funciones que se atribuyen a los asistentes de los cónyuges de los presidentes de Gobierno están ayunas de cualquier tipo de regulación», pero es que tampoco, insiste, existe ese estatuto del cónyuge que «establezca cuáles son sus competencias».

El abogado de la imputada recurre el auto en el que Peinado acordó transformar las diligencias de investigación al procedimiento del jurado incidiendo en el que hecho de que su cliente no puede ser encausada por malversación (el delito que la aboca al tribunal popular) por no es funcionaria ni cargo público, por lo que ella ni tomó parte en el nombramiento de Álvarez en julio de 2018 como directora de programas de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno ni en el «pago de emolumentos».