Vox baja el tono y descarta ahora romper con el PP en Castilla y León

Vox ha decidido rebajar el tono para evitar su abrupta salida del Ejecutivo de Castilla y León, la única comunidad autónoma en la que desempeña ... labores de gobierno. Santiago Abascal descartó este jueves romper la coalición con los populares, pese a que, valoró, «muchos tengan interés» en que esto suceda. «No me voy a poner en ninguna hipótesis de ruptura, nuestra voluntad es seguir manteniendo el Gobierno y exigiendo el mantenimiento de los acuerdos», zanjó. A las de Abascal se sumaron las declaraciones en TVE del portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, quien negó que desde Vox se haya amagado en momento alguno con abandonar la coalición que preside el popular Alfonso Fernández Mañueco.

Las manifestaciones de Abascal y Espinosa de los Monteros desautorizan, no obstante, lo dicho el martes por el secretario general de Vox. «Si los acuerdos de investidura no se cumplen tendremos que revisar ese pacto y la opción de seguir o no en el Gobierno», señaló Ignacio Garriga en relación al protocolo antiabortista que anunció hace una semana el vicepresidente castellanoleonés, Juan García-Gallardo, y del que ahora el PP se desentiende.

Cordón sanitario

El intento de Vox de rebajar la tensión en Castilla y León llega un día después de que el PP recuperara la propuesta para que en las instituciones gobierne la lista más votada. Para Abascal esta posibilidad supone en la práctica «un cordón sanitario» contra su formación, que ya no le sería necesaria a los populares para gobernar ayuntamientos, comunidades autónomas e, incluso, el Gobierno central.

Alberto Núñez Feijóo, con el que el presidente de Vox asegura no haber hablado desde que estalló la polémica en Castilla y León, mantiene que su propósito es gobernar en solitario tras las generales de diciembre. Lo cierto, según coinciden todas las encuestas, es que de conseguir la derecha una mayoría suficiente los diputados de Vox serían imprescindibles para aupar al líder del Partido Popular a la Moncloa. «Algunos partidos no están acostumbrados a gobernar en coalición, pero van a tener que aprender poco a poco. Nosotros vamos a ser comprensivos, pero exigentes», avisó este jueves Abascal al PP tras registrar un recurso en el Congreso contra la ley orgánica de transposición de directivas europeas, el número 46 que presenta Vox contra los gobiernos de Pedro Sánchez.