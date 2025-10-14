HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. EP

Ayuso recuerda que ha perdido dos bebés y rechaza las lecciones «de machito» de Sánchez

La presidenta de Madrid insiste en que no cederá ante el Gobierno central y que no va a crear el registro de médicos objetores

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Martes, 14 de octubre 2025, 12:54

Comenta

Isabel Díaz Ayuso ha llevado este martes al terreno personal su lucha contra Pedro Sánchez por el aborto. «He sufrido la pérdida de dos ... bebés. He sufrido por desgracia el drama del aborto dos veces. Sé lo que es. ¿Tengo que recibir lecciones del presidente del Gobierno? ¿Quién se cree el presidente de Gobierno para hablar en nombre de todas las mujeres?», ha afirmado la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha criticado que Sánchez se dirija a ella «en tono machito». «Las mujeres hemos pasado de las lecciones del franquismo a las lecciones del sanchismo. Enhorabuena a todos», ha ironizado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dimite el presidente del PP de Alburquerque y deja su acta como concejal
  2. 2 La Policía Local detiene a dos menores como presuntos autores del incendio que quemó cuatro coches en Badajoz
  3. 3

    «Necesitamos acercar la parroquia a los vecinos de una zona de Badajoz que crece muchísimo»
  4. 4 La Lotería Nacional deja parte del primer premio en varias localidades de Extremadura
  5. 5 Dos heridos al chocar su coche contra un árbol en el Cerro del Viento de Badajoz
  6. 6

    Llegan las primeras sanciones del año por quemas prohibidas de rastrojos en Extremadura
  7. 7 Muere una niña de un año en el entorno de la iglesia de El Palmar de Troya
  8. 8 El césped del Príncipe Felipe suspende
  9. 9

    El Gobierno incrementa la pensión de los jubilados que vuelvan a trabajar y rebaja los requisitos
  10. 10

    Trump a Sánchez: «¿Estáis trabajando en lo del PIB? Ya llegaremos a eso. Pero fantástico trabajo el que estáis haciendo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Ayuso recuerda que ha perdido dos bebés y rechaza las lecciones «de machito» de Sánchez

Ayuso recuerda que ha perdido dos bebés y rechaza las lecciones «de machito» de Sánchez