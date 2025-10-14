Ayuso recuerda que ha perdido dos bebés y rechaza las lecciones «de machito» de Sánchez

Isabel Díaz Ayuso ha llevado este martes al terreno personal su lucha contra Pedro Sánchez por el aborto. «He sufrido la pérdida de dos ... bebés. He sufrido por desgracia el drama del aborto dos veces. Sé lo que es. ¿Tengo que recibir lecciones del presidente del Gobierno? ¿Quién se cree el presidente de Gobierno para hablar en nombre de todas las mujeres?», ha afirmado la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha criticado que Sánchez se dirija a ella «en tono machito». «Las mujeres hemos pasado de las lecciones del franquismo a las lecciones del sanchismo. Enhorabuena a todos», ha ironizado.

Ayuso ha anticipado que no cederá ante el Gobierno central y que no va a crear el registro de médicos objetores. «Voy a seguir aplicando el sistema que ha regido siempre en la Comunidad de Madrid: el respeto y el anonimato de los profesionales que está amparado por la Constitución Española, la libertad de conciencia y que nadie pueda ser obligado a declarar sobre sus creencias», ha dicho la presidenta madrileña.

En las últimas semanas Ayuso ha abierto en el PP el debate sobre la interrupción del embarazo, una discusión en la que se vio obligado a entrar el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo. «Mi posición es clara y conocida. Garantizaré siempre que cualquier mujer que opte por la interrupción de su embarazo pueda hacerlo con la mejor atención médica y psicológica, conforme a las leyes», dijo Feijóo en una carta en las redes sociales, con una referencia a la ley que representaba una llamada de atención a la presidenta madrileña.

Sin embargo, Ayuso no baja el diapasón y mantiene su enfrentamiento con Sánchez. «No se puede obligar a nadie ni se puede señalar a nadie por querer abortar, pero tampoco por no querer hacerlo y no puede ser señalado ni por sus familias ni por sus condiciones económicas ni por nada ni tampoco se puede obligar a un médico por practicar o por no querer practicar un aborto», ha dicho la líder del PP madrileño, que ha calificado el aborto como «un fracaso como sociedad y más en un país donde faltan niños».