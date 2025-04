Ayuso avala el plan de investidura de Feijóo pero le dice que no sea «bisoño» para el PSOE

Isabel Díaz Ayuso cerró filas este jueves con Alberto Núñez Feijóo en un momento que la presidenta de la Comunidad de Madrid definió como muy ... preocupante por el frente 'anti España' que lidera Pedro Sánchez, al que ve instalado en la política del «no es no». La dirigente autonómica aprovechó la apertura del curso político en Madrid para mostrar su férreo apoyo al líder nacional del PP intentando evitar cualquier interpretación de tensión interna. «Feijóo es la garantía de que España no se desguace por cuatro votos», afirmó en alusión al número de apoyos que le faltan al político gallego para poder franquear la Moncloa.

La presidenta madrileña quiso desactivar así la estrategia del PSOE que lleva toda la semana sembrando dudas sobre la «supervivencia» política de Feijóo. Los socialistas consideran que el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno no está trabajando pensando en la estabilidad del país sino en «cómo salvar su pellejo» porque su liderazgo, tras el 23-J y tras perder la la batalla con Sánchez por el control de la Mesa del Congreso, está debilitado y ya hay quién está «calentando en boxes» en previsión de lo que pueda pasar.

Dentro de esa huida hacia adelante que atribuyen al expresidente de la Xunta enmarcan en Ferraz la «ocurrencia» de pedirles que faciliten su investidura por un mandato de dos años para afrontar las «reformas pendientes» apoyándose en seis pactos de Estado consensuados entre las dos formaciones mayoritarias. «Si a alguien le quedaba alguna duda de que con esta investidura fallida busca su supervivencia política, con esta propuesta las ha despejado», aseguró la portavoz del PSOE, Pilar Alegría.

Ayuso dejó claro que su lealtad está con su jefe de filas y que no hay dudas sobre a quien corresponde el liderazgo del centroderecha. «Feijóo ha unido al partido mayoritario en España, ha ganado las municipales y las generales Es un hombre con principios –dijo en su defensa– que ha venido a la política a servir». Reiteró además que el PP de Madrid seguirá de la mano de su líder – «ahí estaremos, sin límite de tiempo»– y defendió que éste aborde «todas las posibilidades» para evitar que Sánchez siga siendo presidente de un Gobierno que «nos lleva a romper la convivencia y al derribo del Estado de derecho».

La dirigente madrileña avala la estrategia de Feijóo porque entiende que «rendirse no es una opción» y menos tras haber recibido el encargo del Rey. Sin embargo, considera ingenuo el intento de atraer a los socialistas cuyos principios «se esfumaron hace tiempo». «La base social del PSOE ha cambiado. Ya no es la igualdad. No nos damos cuenta y estamos apelando de manera bisoña a un partido cuyos principios se esfumaron», aseveró.

Ayuso y Feijóo coincidieron en censurar la negativa sistemática del PSOE a todos los planteamientos del PP y su complicidad con las fuerzas nacionalistas e independentistas con las que negocian una hipotética investidura. «Nos encontramos por primera vez en muchas décadas con un frente que opera en contra de, no a favor de España», apuntó la líder regional, que acusó al presidente en funciones de no tener propuestas para España y de ocultar sus «malas prácticas» mientras intenta conformar un futuro Ejecutivo en el que todo vale.

En busca de la igualdad

En su turno, el líder del PP cargó, 24 horas después de haber hablado con el lehendakari Urkullu, contra el «chantaje» que plantean los nacionalistas, al mismo tiempo que reivindicó una política que piense en los intereses «de toda España», no solo de una parte. «Quiero el mayor beneficio de los vascos, pero no a costa de los catalanes. Y no quiero –enfatizó– el mayor beneficio de los independentistas a costa de los propios vascos y los propios catalanes y del conjunto de los españoles».

Feijóo, que elogió la mayoría absoluta obtenida por Ayuso «a pesar del apartheid del Gobierno hacia la Comunidad», defendió sus planes de sentarse con todos los grupos parlamentarios a excepción de EH Bildu. Pero ante el malestar generado en algunos sectores del partido por hacerlo con Junts, y al que el líder en Cataluña, Alejandro Fernández, dio voz, el presidente del PP dejó claro que aunque se siente con los independentistas no cederá a sus pretensiones. «Nosotros sí somos libres para aceptar aquello que cabe en la Constitución y decir que no a todo aquello que excede», zanjó.