Los audios de la 'fontanera' y sus colaboradores: «Hay una instrucción del presidente: con esta mierda hay que acabar»

Fue el pasado 7 de mayo en el despacho del empresario Luis del Rivero. Tres horas y 19 minutos de audio. El fiscal Ignacio Stampa ... grabó íntegramente la reunión que mantuvo con Leire Díez, la supuesta 'fontanera' de Ferraz y en la que la entonces militante socialista prometió relanzar su carrera profesional a cambio de información para boicotear los casos judiciales que salpican al PSOE, al Gobierno y a la familia de Pedro Sánchez.

Esa grabación, a la que ha tenido acceso este periódico, desmiente radicalmente la versión de Díez de que nunca obró por orden del PSOE y que su único interés era obtener información para escribir un libro sobre la guerra sucia policial y judicial. Este documento, que ya está en manos del juez Arturo Zamarreño que investiga las existencia de las supuestas cloacas de Ferraz, desvela que Leire siempre dijo estar al servicio del aparato del PSOE.

«Hay una diferencia muy importante ahora mismo: Que hay una instrucción del presidente de este país, del color que sea, me da igual, que lo que dice es: con esta mierda hay que acabar. Y punto», asegura en un momento Del Rivero en la reunión con Stampa, quien ha entregado también al juez una segunda grabación con Díez de una llamada de teléfono al titular del Juzgado de Instrucción 9 de Madrid, que ya ha imputado a la 'fontanera' y a sus más cercanos colaboradores por un presunto delito de cohecho y otro de tráfico de influencias, acusados por la Fiscalía de organizar un «plan delictivo» para manipular presuntamente investigaciones que afectan «a políticos y empresarios».

La 'fontanera' y el empresario Javier Pérez Dolset, quien también participa en el encuentro con Stampa, en un momento de la conversación rememoran el inicio de sus pesquisas, involucrando directamente a Sánchez en esta iniciativa de «limpieza». Todo surge, explica Dolset, a raíz de que «sale la imputación de Begoña, la mujer del presidente, en abril del año pasado» cuando «se monta un revuelo tan grande». «Y entonces el presidente ya dijo, que se limpie todo». «Límpiese», apostilla la exconcejal socialista «Límpiese, sin límite. Los policías que falsifiquen informes, fuera. Los fiscales que oculten pruebas, fuera. Los tíos que fabriquen causas, fuera. Y la politización del sistema judicial…», abunda Dolset en referencia a las supuestas órdenes de Pedro Sánchez.

«Esto es estrictamente confidencial. Es una reunión que se queda aquí, pero digamos que yo soy la persona que ha puesto el PSOE a ver qué había detrás de todo esto», abunda en otro momento Díez en referencia a cuál es su cometido al contactar con el fiscal en busca de trapos sucios de los jueces y agentes que investigan los casos sensibles para los socialistas. Cuando su interlocutor le pregunta de qué habla exactamente con «todo esto», Leire le explica que el partido le ha encargado investigar «irregularidades en gestiones, irregularidades en informes policiales, irregularidades en facciones, en algunos miembros de la fiscalía anticorrupción...». «Aquí hay cosas que, sin estar metida en la judicatura, me llaman poderosamente la atención. Y en estas cosas hemos estado mirando», detalla la ya exmilitante socialista.

En un momento dado, Stampa quiere saber exactamente qué respaldo tiene la enviada de Ferraz para calcular hasta que punto es capaz de cumplir sus promesas de volver a meterle en la Fiscalía Anticorrupción a cambio de información sensible en contra del PP y en contra de jueces y guardias civiles de la UCO: «O sea, si me he enterado, ¿Tú eres la mano derecha de Santos Cerdán?» «Sí», le responde la socialista. «Y Santos Cerdán es el Secretario de Organización del Partido», reflexiona el fiscal. «Sí, pero soy una mano derecha que nunca va a aparecer en ningún lado», confirma la 'fontanera'.

« ¿Cerdán? Yo traslado luego»

«Bueno, Santos Cerdán viene, ¿no?«, pregunta el miembro de la Fiscalía casi al inicio de la reunión al constructor Luis del Rivero, organizador de este encuentro » «Ah no, no, yo traslado luego, luego tengo reunión con él», afirma Leire, garantizando a Ignacio Stampa que todo lo que se tratase en ese encuentro iba a ser reportado al entonces mano derecha de Pedro Sánchez en el partido.

Durante la reunión, Stampa insiste en varios momentos en saber hasta qué punto Sánchez o el propio fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, están al tanto de las maniobras y promesa de la militante socialista. «Si lo sabe Álvaro, ya sabes que lo va a saber más gente», avisa el fiscal. «Si da igual, si yo no tengo ningún problema, es más, lo va a saber el jefe de Álvaro, fíjate tú qué problema», le dice Díez. «De hecho, lo va a saber antes», confirma Dolset. «El jefe de Álvaro, ¿te refieres al ministro o al presidente?», le pregunta de nuevo el funcionario. «A todos, responde la militante socialista. «Ambos», confirma Dolset.

En otro momento del encuentro, la exconcejal cántabra del PSOE se jacta de la cantidad de información que maneja y en la «preocupación» que están provocando en los supuestos enemigos del PSOE esos dossieres. «¿Y están preocupados por lo que tú sepas? ¿Pero quién?», pregunta Stampa. «No en el partido». «Todo el mundo está inquieto. Hoy mismo», añadió Leire Díez, «Óscar López pide información... Todo el mundo quiere saber cuánto sé», se pavonea Leire Díez.