La Audiencia de Madrid reclama la causa a Begoña Gómez para resolver los recursos claves

La Audiencia Provincial de Madrid ha reclamado al juez Juan Carlos Peinado que le envíe una copia de lo que ha instruido hasta el momento ... antes de decidir sobre los recursos de apelación presentados por la mujer del presidente del Gobierno Begoña Gómez, que está siendo investigada por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, y la Fiscalía, que no aprecia responsabilidades penales.

El tribunal de la Sección 23 encargado de decidir el próximo 30 de septiembre si Peinado continúa o o debe archivar ha requerido el "testimonio íntegro de la causa" para valorar en los próximos días si, tal y como denuncia el abogado de Gómez, el juez está llevando a cabo una investigación "prospectiva, universal y sin garantías", vulnerando "claramente" los derechos de defensa.

Además de la apelación del letrado Antonio Camacho, exministro del Interior con el Gobierno de Zapatero, el tribunal de la Audiencia Provincial de Madrid tendrá que pronunciarse sobre el recurso presentado por la Fiscalía, que solicitó delimitar el objeto de las pesquisas ya que, a su juicio, Peinado se ha excedido y ha incumplido la resolución previa de esta sala sobre el objeto de la causa.

La defensa de Gómez, por su parte, reclamó el archivo del procedimiento al considerar que no hay indicios que relacionen a su cliente ni con los contratos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés -profesor de la cátedra universitaria que codirigía la esposa de Sánchez- por parte de la administración central ni con las "vicisitudes económicas de Air Europa", esto es, el rescate que el Ejecutivo llevó a cabo de la compañía en plena pandemia y que el juez considera que Gómez tuvo un papel destacado.

"Causa general"

Camacho solicitó en concreto que se anulase la resolución en la que el juez instructor justificó que estaba investigando "todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo, por la investigada, desde que su esposo es el presidente del Gobierno de España (julio de 2018) y que se contienen en la denuncia inicial" del pseudosindicato Manos Limpias, a excepción de los contratos que ya indaga la Fiscalía Europea por estar involucrados fondos de origen comunitario.

Una mención contenida en un auto para justificar no solo la imputación de la consultora, sino también su citación como investigada en el juzgado. No obstante, pese a esta mención general sobre lo que estaba instruyendo y la referencia a Sánchez como jefe del Ejecutivo, el propio Peinado alegó días después a la hora de citarle como testigo que lo hacía en su condición de particular y marido de Begoña Gómez, no como presidente del Gobierno y alta institución del Estado para evitar que declarara por escrito.

La Fiscalía, por su parte, instó al tribunal de la Audiencia de Madrid que acotara la investigación alegando que la respuesta de Peinado sobre el objeto de las pesquisas "son manifestaciones que pueden parecer una causa general, o cuando menos excesivamente amplias, habida cuenta las circunstancias expuestas". Lo que resuelva la sección de tres magistrados, con el presidente Enrique Berges a la cabeza, el día 30 de septiembre marcará un antes y un después en el futuro inmediato de esta causa tan mediática, que ha copado la actualidad política desde que se abrió en abril pasado.