Aragonès pide a los socialistas un acuerdo en financiación para la próxima legislatura

El presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, se ha autoimpuesto no hablar públicamiente de las negociaciones para la formación de un nuevo Gobierno en Cataluña ... , pero va dejando algunas pistas. Ante la plana mayor del empresariado catalán, reunido en las jornadas anuales del Cercle d'Economia, este miércoles aseguró que trabajará por hacer un buen traspaso al siguiente presidente, dando por hecho que habrá investidura y emplazó a los socialistas a llegar a un acuerdo en materia de financiación para la próxima legislatura.

«Esperemos que los acuerdos que surjan del nuevo Parlament puedan focalizarse especialmente en la cuestión de los recursos», afirmó. De alguna manera, insinuó que un eventual apoyo de ERC a Illa debería ir acompañado de un pacto sobre la financiación singular para Cataluña por la que abogan los republicanos, que se postularán también para presidir la Cámara catalana en la votación del 10 de junio en la constitución del Parlament, tras las elecciones europeas. Aragonès se despidió del mundo económico catalán afirmando que deja el Govern y Cataluña en general en una mejor situación que cuando accedió a la presidencia.

Los empresarios catalanes ovacionaron al dirigente republicano e instaron a los partidos a un pacto «transversal» para evitar nuevas elecciones. Según Jaume Guardiola, presidente del Cercle, una repetición electoral «es un lujo que no nos podemos permitir». Los empresarios pidieron salir del bloqueo y recordaron que, aunque no hay una mayoría clara, hay varias opciones para formar gobierno. El PSC puede sumar con ERC y los comunes, pero también con Junts. Puigdemont, además, podría intentarlo con ERC, esperando la abstención de los socialistas, pero esta posibilidad es muy remota. La CUP, de hecho, emplazó ayer a los junteros a dejar de «vender humo» y a no seguir «tomando el pelo».

Alberto Núñez Feijóo será este jueves el protagonista en las jornadas del Cercle y este viernes lo será Pedro Sánchez.