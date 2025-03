La ANC carga contra la vía pactista de Junts y complica la investidura de Sánchez

El regreso al redil, aunque él lo niegue, de Carles Puigdemont ha sorprendido en Madrid, pero también entre la parroquia independentista. Especialmente en los sectores ... más radicales, los que tenían en el expresidente de la Generalitat a un referente del unilateralismo irredento. La ANC, motor movilizador del 'procés' y plataforma que organiza las manifestaciones de de la Diada todos los 11 de septiembre, puso este martes en cuestión la nueva estrategia de Puigdemont, favorable a abrir una negociación con el PSOE para apoyar la investidura de Pedro Sánchez a cambio de contraprestaciones políticas.

Para la ANC, negociar con los socialistas es blanquear la represión y renunciar a la independencia y, a su juicio, la única vía posible es la del bloqueo de las instituciones. Su presidenta, Dolors Feliu, intervino en unas jornadas de la Universidad Catalana de Verano, en Prada, en el sur de Francia, que el lunes congregaron juntos a los presidentes de la Generalitat Aragonès, Puigdemont, Pujol, Torra y Montilla.

Feliu fue muy clara. Con el Gobierno solo hay que negociar la independencia. Si no, no hay «nada» de qué sentarse a hablar. Incluso la amnistía, que parece que se empieza a abrir paso en las conversaciones, es poca cosa para los sectores más duros, que no están dispuestos a «conformarse con menos» que la autodeterminación. Feliu advirtió además de que las negociaciones con el Gobierno nunca son de buena fe. En la misma línea, Josep Costa, expresidente del Parlamento catalán, muy próximo al expresidente Quim Torra, aseguró que con España no se puede negociar de nada, porque nunca cumple. «No amnistiemos a los que nos espiaron», aseguró con ironía, aunque recalcando que iba en serio.

Esta posición inflexible era la de Puigdemont hasta hace un mes. La ANC amenaza con convertir la próxima manifestación de la Diada, que marca siempre la temperatura del curso político en Cataluña, en una lluvia de pitos contra ERC y Junts. Esquerra ya lleva varias ediciones aguantando silbidos e insultos (el año pasado se los ahorró, no acudiendo a la protesta), pero lo que puede ser una novedad es que también Junts reciba las críticas de los manifestantes. Esta ruptura entre Junts y la ANC puede ser un factor decisivo en las negociaciones para la investidura.

Investidura gratis

Y es que, desde hace meses, la Asamblea apadrina lo que se ha denominado el cuarto espacio independentista para concurrir en las próximas elecciones catalanas. Hasta la fecha, el secesionismo más radical se agrupa en torno a Junts. Pero la incursión de los junteros en una cierta vía pragmática deja todo el flanco radical desamparado. Son cientos de miles de votantes, que en las últimas generales se abstuvieron. Entre ERC, Junts y la CUP perdieron 700.000 votos en las generales. Muchos de ellos buscaron refugio en el PSC, pero un buen porcentaje, en torno a 400.000, se quedaron en casa como castigo a los partidos clásicos.

Si Puigdemont no arranca al Gobierno una ley de amnistía y un compromiso en torno a la soberanía y la autodeterminación, el votante más radical seguirá creyendo lo que el propio expresidente decía de ERC: que invistió a Sánchez a cambio de nada.

Este factor es clave para los negociadores de Junts. Los pactos a la baja y el entreguismo darán alas a la cuarta candidatura independentista, que tiene a Clara Ponsatí como líder moral. El otro factor clave es la pugna entre ERC y Junts. Y si Puigdemont ve que puede salir perdiendo en esta batalla, por la jugada de la investidura, dará marcha atrás. Solo seguirá adelante si puede acabar diciendo que con él la negociación fue fructífera, a diferencia de lo que ocurrió, según el relato juntero, con ERC.