La ANC amenaza con agitar la calle si ERC apoya a Illa

Cristian Reino Miércoles, 3 de julio 2024, 11:54

La ANC presiona a ERC para evitar la investidura de Salvador Illa. La entidad nacionalista, presidida por el cantante Lluís Llach, he hecho público ... un comunicado, en el que llama a las fuerzas independentistas, en concreto a Esquerra que es la única fuerza que lo está debatiendo, a no apoyar por activa o por pasiva la elección del líder del PSC como presidente de la Generalitat. La plataforma soberanista advierte a los republicanos de que no pueden votar a un candidato que respaldó la aplicación del artículo 155 y que «defiende las posiciones de las instituciones españolas y sus tribunales». Como medida de presión, la ANC amenaza con «intensificar las movilizaciones». Ya hace años que las manifestaciones de la ANC tienen un signo crítico con ERC y el Govern de Pere Aragonès. El movimiento secesionista se encuentra en su momento más bajo en cuanto a la movilización se refiere, tanto en las urnas como a la presencia en la calle, pero es un elemento más de presión para ERC, que tiene que decidir si apoya la investidura de Illa o facilita la convocatoria de elecciones.

«Cataluña se encuentra en una encrucijada histórica para su futuro como nación», según la resolución de la organización, que recuerda a los republicanos que el «relato» de Illa desde hace años presenta el proceso independentista como «causa» de la fractura de la convivencia en Cataluña y su decadencia. «La realidad es la contraria», afirma la entidad encabezada por Llach, que habla de «dominación española» y «desnacionalización» de Cataluña. «Los partidos de obediencia catalana no pueden hacer presidente de la Generalitat a un candidato que cambia de forma sistemática al castellano en sus actos públicos», argumenta la ANC. A su juicio, con esta práctica «degradará» el catalán. La Asamblea asegura además que está ya preparada para el regreso de Puigdemont. «Merece el reconocimiento del pueblo catalán por sus años de exilio y por la labor de proyección internacional del conflicto», según reza la resolución de la entidad nacionalista. «Un reconocimiento que se convertirá en defensa popular de su integridad si el poder judicial español intenta arrestarlo. En este sentido, la Asamblea estará lista y preparada para recibir y acompañar a Puigdemont en un regreso sin cualquier sombra de partidismo», remata.

