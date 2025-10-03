HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un instante de la reunión de Emergencias en el centro de L'Eliana

Un instante de la reunión de Emergencias en el centro de L'Eliana LP

Un alto cargo de la Generalitat propuso a las 17 horas del día de la dana el envío de SMS a móviles

Los vídeos del Cecopi grabados por una productora muestran ahora que las alertas a los teléfonos se plantearon nada más comenzar la reunión de Emergencias

A. Rallo

Valencia

Viernes, 3 de octubre 2025, 16:17

Comenta

Las diligencias de la dana no dejan de aportar nuevos datos de lo que aconteció aquella fatídica tarde del 29 de octubre. La empresa externa ... encargada de la grabación de recursos de la Conselleria de Emergencias, que recogió parte del Cecopi, ha entregado todo el material disponible a la jueza que investiga el caso. Se trata de apenas cinco minutos de imágenes en diferentes momentos de la tarde, a las 17, a las 19 y a las 20.30 horas. Tres capítulos con distintos protagonistas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresa en prisión el detenido en Olivenza como sospechoso de un doble asesinato en Toledo en 2023
  2. 2 El cupón de la ONCE reparte 780.000 euros en Badajoz: «Tengo una clientela fiel de vecinos del barrio»
  3. 3 El casco que recorrerá el mundo para cumplir el sueño de Marcos
  4. 4 Muere un trabajador en Torrefresneda tras sufrir un accidente y quedar atrapado en una máquina agrícola
  5. 5 Hallan muerto en su finca a un vecino de la Sierra de Gata de 58 años
  6. 6 ¿En qué año se construyó tu edificio?: Así ha crecido Badajoz
  7. 7 Heridos un hombre y una mujer tras la colisión de una moto y un coche en Badajoz
  8. 8 Siete empresas optan a construir la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres
  9. 9

    Opositores acusan a la Junta de incumplir sus normas en el proceso de estabilización
  10. 10

    La Junta ampliará con 1.195 plazas más las oposiciones de Administración General

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Un alto cargo de la Generalitat propuso a las 17 horas del día de la dana el envío de SMS a móviles