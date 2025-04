Galicia celebrará elecciones anticipadas el 18 de febrero sin esperar al País Vasco

Galicia celebrará elecciones anticipadas el próximo 18 de febrero. Así lo anunció este jueves por sorpresa el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ... tras haber reunido a su gabinete y después de haber aprobado el pasado martes los presupuestos de la comunidad autónoma. Se pone así fin a semanas de rumores sobre cuándo iba a convocar elecciones quien sustituyó a Alberto Núñez Feijóo en el cargo cuando este fue elegido presidente del Partido Popular en 2022. Era además una reivindicación que llevaban haciendo los partidos de la oposición del parlamento gallego en los últimos días al considerar acabada la legislatura. No obstante, la decisión de anticipar las elecciones, explicó Rueda, se enmarca en su objetivo de garantizar la «estabilidad en Galicia» puesto que, considera, «la buena marcha de Galicia no se va a interrumpir».

Galicia inaugura un nuevo ciclo electoral en el que se celebrarán los comicios europeos el 9 de junio y, aunque aún sin fecha, también los vascos. Es por lo que Rueda realizó dos llamadas antes de comunicar la fecha. Contactó con el líder del PP y con el lendakari Iñigo Urkullu «por deferencia», puesto que gallegos y vascos han hecho coincidir desde 2009 la fecha de los comicios. No obstante, en esta ocasión esto no ocurrirá. Así por lo menos lo rechazó pocos minutos después Urkullu afirmando que aún queda trabajo por hacer ene sta legislatura en el País Vasco. Y añadió: «Euskadi no es Galicia».

Las del 18 de febrero serán las primeras elecciones con Alfonso Rueda como cabeza de cartel del Partido Popular y la primera vez en 14 años que los populares no están encabezados por Feijóo, quién cosechó su cuarta y última mayoría absoluta en las elecciones autonómicas de 2020. Con este preámbulo, Rueda tiene como objetivo revalidar la mayoría absoluta de 42 de los 75 diputados con los que actualmente contaban en el parlamento los populares.

Pero para PSOE el movimiento político de Rueda se debe a la tendencia a la baja en intención de voto que a su juicio están experimentando los populares. Sea como fuere, quien será el candidato socialista, José Ramón Gómez Besteiro, se ve «preparado y unido» para afrontar las elecciones -la campaña comenzará el 2 de febrero- y ha destacado que su formación es la única capaz de «liderar el cambio seguro en Galicia».

Quien también repetirá como candidata será Ana Pontón por el BNG. También concurrirán a las elecciones, pero sin candidato confirmado, Podemos, Vox y Sumar. Estos últimos, según declaran fuentes del partido, ven posibilidades de cambio «si convencen al electorado».