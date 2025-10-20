HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este lunes, 20 de octubre, en Extremadura?
La actual vivienda de José Luis Ábalos, vandalizada. Efe

Aldama acusa a Ábalos ante el Supremo de pagar 20.000 euros en negro para comprar su actual residencia

El conseguidor aporta al tribunal un documento redactado por su secretaria para tratar de probar que se varió el contrato de compraventa tras el supuesto abono en B

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 20 de octubre 2025, 21:41

Comenta

Víctor de Aldama acusa ante el Tribunal Supremo a José Luis Ábalos de haber usado 20.000 euros de dinero negro para comprar un local ... el 23 de marzo de 2020 en Valencia, en plena pandemia. Un dinero en B supuestamente -siempre según De Aldama- procedente de las comisiones que el exministro ya habría supuestamente cobrado por entonces.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Nuevo coche para el alcalde: adiós a los Volvos de Celdrán
  2. 2 Un nuevo trámite aumenta la burocracia para entregar aceituna en las almazaras
  3. 3

    A escena de nuevo un radar móvil de Mérida, que se colocará en diversas zonas desde esta semana
  4. 4 Muere un hombre de 72 años en una cacería cerca de Trujillo
  5. 5 Andy Morales confirma la pelea con Lucas en el concierto de Mérida
  6. 6 Restaurantes Lateral sustituye en Cáceres al 100 Montaditos de San Pedro de Alcántara
  7. 7 Alerta sanitaria por la presencia de bacterias que pueden causar enfermedades graves en un queso fabricado en España
  8. 8

    La Junta de Extremadura recupera los proyectos de autovías autonómicas pero recorta la Zafra-Jerez
  9. 9 Arde una fábrica de corcho de San Vicente de Alcántara
  10. 10

    El nuevo puente de Alcántara ya es una realidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Aldama acusa a Ábalos ante el Supremo de pagar 20.000 euros en negro para comprar su actual residencia

Aldama acusa a Ábalos ante el Supremo de pagar 20.000 euros en negro para comprar su actual residencia