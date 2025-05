'El Albondiguilla': «El PP de Madrid nos indicaba pagar gastos electorales por fuera»

Mateo Balín Madrid Martes, 23 de noviembre 2021, 18:06 | Actualizado 18:27h. Comenta Compartir

Arturo González Panero, conocido por la red 'Gürtel' como 'el Albondiguilla', ha declarado este martes en el juicio que celebra la Audiencia Nacional relativo a los contratos del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid), del que fue alcalde entre 1999 y 2009. El acusado, que pocos días antes de comenzar la vista oral decidió admitir los hechos en un escrito remitido a la Fiscalía Anticorrupción, ha confirmado la percepción de cohechos por favorecer las adjudicaciones de obra pública a empresas «amigas» de Francisco Correa, cerebro confeso de la trama.

La contrapartida de «dejar hacer» al Grupo Correa fueron unos 700.000 euros en dinero negro y regalos, como un plasma de cerca de 50.000 euros, lujosos viajes y trajes. «Correa me dijo que tenía que vestir mejor y fuimos a comprar camisas porque tenía que abandonar la mentalidad de pueblo y vender mejor Boadilla», ha relatado al tribunal.

González Panero ha detallado cómo se activaba la operativa electoral en el PP regional y la financiación de los gastos de campaña. Ha dicho que determinadas donaciones finalistas, como los 30.000 euros que hizo la Constructora Hispánica en la campaña de las municipales y autonómicas de 2003, se destinaban al abono de banderas, pancartas o vídeos que no se podían justificar en la partida limitada de gastos que tenía cada partido.

«Si desde el ayuntamiento facturamos al partido la compra de 30 banderas, por ejemplo, en el PP regional se nos contaba con naturalidad que se adquirieran otras 200 que había que pagar por fuera» para eludir la fiscalización del Tribunal de Cuentas, ha revelado.

Un gasto que se enmascaraba en otras partidas y que se sufragaba con el dinero de una caja paralela alimentada con las donaciones de empresas adjudicatarias. «¿Y quién le dio esas indicaciones en el partido?», preguntó la fiscal anticorrupción. «La instrucción procedía del gerente regional del PP, que creo que en aquella época era Beltrán Gutiérrez», respondió González Panero. En concreto, Gutiérrez ya está investigado en la pieza sobre la presunta 'caja B' del PP de Madrid en el 'caso Púnica', la red de tráfico de influencias que afecta a varios ayuntamientos madrileños.

La intervención «activa» de García-Escudero

El acusado también ha mencionado este martes al entonces presidente regional del partido, Pío García-Escudero, y las «llamadas de Moncloa» en relación a varias personas y actuaciones de la trama en Boadilla. «Adjudicaciones no, pero sí nombramientos», ha comentado, afirmando además que esas indicaciones también tenían relación con algunos de los pliegos, como una concesión a la empresa de limpieza Sufi.

«Se nos dijo que lo de recoger las basuras solo tres días en la urbanización que no, que había habido quejas y que lo pusiéramos siete. Correa me dijo que se tenía que hacer y que, si no, me llamarían para decírmelo», ha explicado al tribunal.

Y en lo relacionado con García-Escudero, el exalcalde ha señalado que fue el expresidente del Senado quien sugirió el nombre de Francisco de la Torre para ser nombrado como consejero delegado de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV). «(García Escudero) es una persona que es arquitecto, y en materia de urbanismo y suelo intervenía activamente», ha sostenido.

'El Albondiguilla' también ha aportado luz sobre cómo conoció al líder de la 'Gürtel' y la influencia que éste ejerció en el consistorio. «Desde el primer momento comprobé que tenía una gran ascendencia en el PP. Desde la primera comida no solo presumía, sino que daba muchos datos», ha apuntado. Así las cosas, y para ejemplificar el poder de Correa, Panero ha explicado que en «alguna ocasión» éste apareció con Alejandro Agag, yerno de Aznar, o incluso con el exvicepresidente del Ejecutivo Rodrigo Rato.

«Tengo a Panero cogido por los huevos»

Por su parte, la considerada como administradora de algunas de las sociedades de la trama 'Gürtel', Isabel Jordán, ha detallado el poder de influencia de Correa y cómo trabajaba la red para conseguir las adjudicaciones. Y lo ha hecho, en concreto, refiriéndose a una cena en la que, frente a otros acusados como Pablo Crespo, Tomás Martín Morales o Alfonso Bosch, se negó a una de las adjudicaciones.

«Yo me opuse a ese contrato, se me habló mal e incluso una persona me dio una patada por debajo de la mesa. El señor Correa me dijo: 'espérate al final de la cena que tengo que contarte una cosa'», ha relatado, señalando lo que éste le explicó a continuación mientras caminaban por el Paseo de la Castellana. «Correa me dijo: no te preocupes, vamos a poner todos los contratos de Boadilla porque tengo a Panero cogido por los huevos. Me dijo que existía el famoso vídeo en que se veía contando dinero a Panero y que con ese se lo podrían exhibir y que lo tenían un poco pillado. Me dijo que le tenía comiendo de su mano», ha aseverado.

Jordán también ha aludido a los gastos de la trama destinados a la precampaña del PP madrileño en el año 2006. Las facturas de la misma, ha detallado, se habrían incluido de forma fraccionada en cada uno de los eventos que la red organizaba para la EMSV, que era quien acababa sufragando los actos.

«Yo no quiero contradecir a nadie, pero como el otro día el señor Bosch dijo que no sabía nada de la campaña...él sabía de estos importes que se metían en sus facturas. Se metían ciertos importes para cobrar actos de la precampaña», ha sostenido Jordán. En su declaración, Bosch negó que tuviera conocimiento de que la dirección de los populares enviase directrices a la EMSV. «No tengo constancia. Si fuera así me lo hubieran pedido porque conocía al presidente regional y al gerente», señaló.

