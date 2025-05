En el último minuto

Tras la fallida investidura de Alberto Núñez Feijóo la política española está cargada de altísimo voltaje. Determinados hechos atestiguan una degradación del ambiente que puede ... provocar escenas chuscas como el incidente con el diputado Óscar Puente. Una cosa son los discursos inflamados y otra el riesgo de terminar en la deslegitimación democrática del Gobierno de coalición en su pretensión de seguir en el poder. Los organizadores del desfile militar del 12 de octubre en Madrid no saben ya qué hacer para evitar que el público 'reviente' la parada para convertirla en una exhibición de rechazo a Pedro Sánchez de una forma más clamorosa que los pitidos e insultos de costumbre. Madrid irradia estas vibraciones que van a obligar al PSOE a jugar con más energía en la banda de la centralidad.

Seguimos atrapados en un bucle. El PP da por naturales sus acuerdos con Vox sobre la pretensión de poner un freno frente al futuro «Gobierno de la mentira» que supuestamente prepara Sánchez con su pacto con los independentistas catalanes sobre dos premisas: una ley de amnistía y el derecho de autodeterminación que, en opinión de sus denunciantes, son contrarias a la mayorías social a pesar del resultado final de la investidura: 172 votos a favor de Feijóo, 177 en contra y uno nulo. A su vez, el secesionismo catalán también ha elevado el nivel de sus exigencias al poner el acento en el referéndum, inviable en términos constitucionales como saben desde el primer día.

Los socialistas se disponen ahora a retomar la iniciativa tras un clamoroso silencio en el que han perdido capacidad de maniobra. Necesitan articular con urgencia una narrativa solvente frente al discurso beligerante de la derecha, que ha demonizado a Sánchez como un gobernante sin escrúpulos, capaz de pactar cualquier cosa con tal de seguir en el poder. El líder del PSC, Salvador Illa, ha dado ya alguna pista al contemplar la posibilidad de una repetición electoral si el nacionalismo pone condiciones imposibles en torno a la autodeterminación. La mayoría piensa que hasta el último minuto no se despejará finalmente la incógnita, pero que al final Sánchez logrará la mayoría para ser investido presidente. La negociación será agónica.

Los socialistas saben que van a tener que pagar serias concesiones políticas para lograr este objetivo y que esa transacción va a tener un evidente coste. El debate en sí es un precio razonable o resulta tan desorbitado que les conviene ir de nuevo a unas elecciones con el mensaje de haber puesto el pie en pared frente a las exigencias del secesionismo. Nada es descartable, aunque aparentemente esa nueva convocatoria pudiera desmovilizar más al voto del centroizquierda y permitir, esta vez sí, que el PP llegara al poder. El socialismo español perdería los comicios, pero podría salvar su proyecto político y reconstruirse desde la oposición, incluso bajo el mismo liderazgo de Sánchez. La otra alternativa, salvar la investidura pero desarrollar una legislatura a golpe de órdagos y amenazas, no es tampoco un camino de rosas.

Todo sigue, pues, en el aire a la espera de que los dirigentes de Junts aclaren su estrategia. Reconocen que existe un riesgo de romper la cuerda, que muy posiblemente nunca volverán a tener una oportunidad como la actual, que el mismo Carles Puigdemont tiene que elegir entre seguir en su autoexilio, bajo la amenaza de ser un día entregado a la justicia española, o beneficiarse de una amnistía y volver a ser el candidato a president de la Generalitat con serias posibilidades de ganar. Pero si lo hace, es evidente que tiene que ser bajo unas condiciones razonables. En un pacto -un «compromiso histórico»- de esta naturaleza o todos ganan o no hay partida. La cuestión es que el independentismo no vuelva a lanzarse al desbordamiento unilateral de la legalidad. No hay compromisos de eso aunque lo esencial es que desista porque pierde la mayoría social

Mientras, en la derecha surge la hipótesis de una eventual abstención para evitar que Sánchez dependa de Puigdemont. La dirección del PP rechaza ese escenario aunque podría ser una jugada maestra. Los populares permitirían 'in extremis' la investidura de Sánchez, pero lograrían estrangular la legislatura y forzarían una repetición electoral a corto plazo.