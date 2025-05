El final de la inocencia

La caída de Íñigo Errejón se ha convertido en un verdadero terremoto político que va a sacudir los cimientos de la política española con todos ... los ingredientes para perdurar en el tiempo. El caso supone una carga de profundidad para Sumar, partido del que era su portavoz parlamentario, y que ahora va a tener que aclarar hasta qué punto sabía, consintió o miró hacia otro lado en torno a esta inadmisible conducta de su ya exdirigente. El mismo Errejón va a tener que seguir dando explicaciones porque la vía judicial que se ha emprendido le va a obligar a tener que defenderse.

El asunto coloca a la formación de Yolanda Díaz contra las cuerdas en un momento crítico en el que ya tenía dificultades para marcar perfil y rentabilizar su notoriedad. La agenda social comprometida por la presencia de Sumar en el Gobierno se ve eclipsada por completo por esta espectacular tormenta. Ni la ampliación de salario mínimo, ni la reducción de la jornada laboral ni la bajada de la temporalidad en el empleo. Todo el relato progresista amenaza saltar por los aires con el huracán Errejón. La narrativa social naufraga ante el principio de realidad.

Es evidente que el Gobierno de coalición PSOE-Sumar sufre un duro golpe en la medida en la que afecta a una de sus columnas vertebrales. Se podrá recurrir a poner cortafuegos o intentar fijar ciertas barreras, pero el efecto de la marea es irreversible y va a provocar serios daños. El naufragio que viene salta a la vista. Ocurre, además, en una coyuntura en la que el 'caso Koldo' o 'caso Ábalos' proyecta un potencial destructivo de alcance imprevisible, y con la investigación a Begoña Gómez aún en marcha por parte del juez Juan Carlos Peinado. Ambos frentes, de muy diferente naturaleza, dibujan una línea de severo desgaste de Sánchez, con un incesante ruido de exposición pública que va a tapar la gestión en otras áreas de gobierno y que oculta los éxitos de algunos datos macroeconómicos de los últimos meses. Se ponen en el escaparate dos imaginarios muy sensibles para lo que los franceses suelen llamar 'el pueblo de izquierdas', tanto la corrupción como el machismo. En la cruzada cultural del nuevo populismo de derecha radical que crece en el mundo los ingredientes están servidos para ser agitados en la coctelera.

Además, la negociación presupuestaria -con las exigencias más radicales de Junts, Esquerra y de Podemos para dar luz verde al proyecto- añaden particular dramatismo al escenario. PNV y EH Bildu también han marcado su terreno, pero con menos aspavientos. Los aliados del Ejecutivo, conscientes de su debilidad parlamentaria y su evidente necesidad de oxígeno, aprietan al máximo en un momento extremo en el que creen que pueden lograr casi el máximo de su listón reivindicativo. Atrás, muy atrás, quedan el 'win win' o las estrategias de suma cero clásicas ya en la resolución de conflictos. Estamos ante la pura relación de fuerzas. No hay un proyecto estratégico de la mayoría de investidura más allá de los intereses circunstanciales de un bloque plurinacional al que no le interesa en absoluto que el centroderecha vuelva al poder. Ese es el cemento que les une.

Pero la verdadera erosión que produce la caída de Errejón es de tipo moral y afecta a la ideología. Que una carrera prometedora de un joven de izquierda se haya visto derrumbada de forma tan estrepitosa nos da unas cuantas lecciones. Se puede tener la cabeza muy bien amueblada en determinadas cuestiones pero absolutamente caótica en el plano vital. Las contradicciones entre lo que se predica y lo que se hace están a la orden del día y forman parte de la condición humana pero es verdad que en este caso tumban esa constante superioridad moral de cierta izquierda que no se cansa de lanzar sermones para que los cumplan los demás. En este sentido el final de la inocencia es apocalíptico y la decepción de muchos una gran losa de tristeza, de impotencia y de indignación. Son ese tipo de conductas las que llevan a la desmovilización de la gente de izquierdas mientras los vientos ultras soplan con fuerza a nuestra puerta.