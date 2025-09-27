HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este viernes, 26 de septiembre, en Extremadura?
El portavoz parlamentario de Esquerra, Gabriel Rufián, charla con la líder de Podemos, Ione Belarra. Efe

'Adeu' al idilio Podemos-ERC

El debate sobre las competencias migratorias que quiebran el bloquede investidura gangrena la relación de morados y republicanos

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:12

Les respeto enormemente, porque su gente es mi gente. Sus líderes son los mejores de nuestra generación. Siempre les entiendo, pero hoy no les entiendo». ... El portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, apeló el martes, con guante de seda, al apoyo de Podemos a la delegación de competencias de inmigración a Cataluña pactada por Junts y el PSOE y que el Congreso acabó tumbando con los votos de los morados. Pese a la herida abierta entre los republicanos y el partido que lidera Ione Belarra, el diputado catalán prefirió no hacer leña del árbol caído y recordó lo conectadas que, en algún momento del pasado, estuvieron ambas formaciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La joven hallada en su piso de Badajoz tras un incendio presentaba heridas de arma blanca
  2. 2

    El incendio de Badajoz tras el que se halló muerta a una joven tenía dos focos
  3. 3 Un pequeño pueblo de Extremadura lleva su aceite de oliva virgen extra a Japón
  4. 4 Una conductora de 22 años choca contra una farola en Badajoz
  5. 5 Acaba de mudarse a Badajoz y su hermana hace un original llamamiento para encontrarle un grupo
  6. 6 El conductor de un autobús escolar en la provincia de Cáceres triplica la tasa máxima de alcohol permitida
  7. 7

    Recurren la prisión provisional del joven investigado por la muerte de Jonathan en Cáceres
  8. 8 La emotiva sorpresa de un instituto extremeño a su profesora: convierten los pasillos en su camino hacia el altar
  9. 9

    El Puente Real contará con una rotonda próxima a la avenida de Elvas
  10. 10 Viajan en tren de Don Benito a Cabeza del Buey para robar en las máquinas tragaperras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy 'Adeu' al idilio Podemos-ERC

&#039;Adeu&#039; al idilio Podemos-ERC