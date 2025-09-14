HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Homenaje a Charlie Kirk durante el acto de Vox 'Europa Viva 2025' Efe

Abascal se rodea de la extrema derecha mundial en su momento más dulce en las encuestas

La inmigración ilegal y el asesinato de Charlie Kirk fueron los principales temas del acto, en el que intervinieron por videoconferencia Javier Milei, Giorgia Meloni o Viktor Orbán

Ander Azpiroz

Madrid

Domingo, 14 de septiembre 2025, 14:56

Vox y su líder Santiago Abascal se codearon este domingo un año más con la élite de la extrema derecha mundial en el acto 'Europa ... Viva 2025', celebrado bajo el lema 'comienza la reconquista' en el madrileño Palacio de Vistalegre antes más de 8.000 personas. Abascal volvió a ejercer como anfitrión en su calidad de presidente de Patriotas, el partido europeo que integran entre otras fuerzas la agrupación Nacional de Marine Le Pen, el Fidesz-Unión Cívica Húngara de Viktor Orbán o el propio Vox. El acto se celebró en el momento más dulce para la formación española, a la que todas las encuestas pronostican un notable incremento en intención de voto a costa del PP.

