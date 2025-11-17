Volvo paga un año de carga en casa a los suecos que compren sus eléctricos Esta implantación servirá de base para ampliarla a otros países, con 5.150 kWh anuales, unos 25.000 kilómetros

Volvo Cars ofrece a los compradores suecos un año de electricidad gratis para cargar su nuevo vehículo totalmente eléctrico en casa con el lanzamiento de su iniciativa de carga gratuita. Volvo se ha aliado con la empresa energética sueca Vattenfall para introducir esta oferta, cuyo objetivo es hacer que el cambio a vehículos totalmente eléctricos sea más atractivo y accesible para un mayor número de clientes.

A partir de febrero de 2026, los clientes que adquieran un vehículo eléctrico en Suecia se beneficiarán de un periodo de cortesía de un año para la carga en casa. La oferta se aplica de manera inmediata a los clientes particulares, tanto si se decantan por la compra o por el leasing.

El ahorro variará en función del tipo de contrato de suministro eléctrico, la cantidad de energía cargada y el precio de la electricidad; limitado a un máximo de 1,5 coronas suecas (0,14 euros) por kWh de consumo medio al mes. Volvo cubrirá hasta 5.150 kWh al año, lo que equivale a 25.000 kilómetros de conducción.

La carga inteligente contribuye activamente al sistema energético al trasladar la recarga a franjas horarias de menor coste. La aplicación hará un seguimiento del consumo energético del vehículo y permitirá a los propietarios, que se deducirán de la factura mensual de la compañía Vattenfall, supervisar el estado de carga de la batería.

Las conclusiones que se extraigan de la primera fase en Suecia servirán de base para una implementación más amplia a escala mundial para la que Volvo establecerá alianzas con otros proveedores de energía sostenible.

Cuando la tecnología V2X (vehículo con todo) esté disponible en 2026, Volvo ampliará el programa para incluir una oferta especial para vehículos compatibles con la carga bidireccional, como el EX90. Entonces, los clientes podrán utilizar la batería de su vehículo como fuente de energía adicional, por ejemplo, para suministrar electricidad a su vivienda o para vender energía a la red eléctrica. Volvo Cars y Vattenfall llevan mucho tiempo colaborando en materia de movilidad sostenible. Las dos empresas han trabajado juntas para hacer que la electrificación sea más accesible y tenga un mayor impacto a través de iniciativas tales como el desarrollo del primer híbrido enchufable diésel del mundo, el Volvo V60, lanzado en 2012. La marca sueca ya tiene cinco modelos totalmente eléctricos en circulación.

