Tráfico implantará en 2023 un carnet B1 que podrá lograrse desde los 16 años Válido para conducir cuadriciclos no ligeros que alcanzan 90 km/h y pueden circular por autovías y autopistas

J. A. POLO BADAJOZ. Lunes, 28 de noviembre 2022, 09:12

Dentro de las medidas tomadas por la Dirección General de Tráfico en la Estrategia de Seguridad Vial 2030 se encuentra un nuevo carnet de conducir, el B1, que lo podrán obtener los jóvenes desde los 16 años. Previsiblemente entrará en vigor en 2023.

Dicho permiso de conducción no es un invento español (como fue el B-TP de taxis y ambulancias o permitir conducir motocicletas con el B y otros más), sino que está contemplado en la Directiva Europea 2006/126, siendo opcional en los estados miembros, habilitando para conducir cuadriciclos no ligeros, cuya masa en vacío no supere los 400 kilos (550 sin son destinados al transporte de mercancías), con un motor de 15 kW (20 CV) como máximo, pudiendo alcanzar 90 km/h, por lo que podrán circular por autovías y autopistas donde la velocidad mínima es de 60 km/h.

Para obtenerlo, hay que aprobar un examen teórico como el del B, una prueba en circuito cerrado de control de aptitudes y comportamiento utilizando un cuadriciclo que alcance 60 km/h, realizando dos maniobras en pista, una de marcha atrás. La Directiva obliga a hacer una prueba de circulación, pero, al ser biplaza, el examinador dará las instrucciones mediante un transmisor, como en el examen de motocicletas.

Suelen ser vehículos biplaza, aunque en Francia hay cuadriciclos de cuatro plazas y cuatro puertas. En España el primero en anunciarse ha sido el Invicta Electric D2S L7 Junior, vehículo de 2,8 metros de largo equipado con navegador, cámara trasera y sistema de infoentretenimiento, con 16,3 CV, alcanza 85 km/h, autonomía de 120 kilómetros y cuesta 15.495 euros, sin contar las ayudas del Plan Moves.