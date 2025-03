Tesla enseña y entrega su primer Cybertruck después de cuatro años de espera

S. M. Jueves, 30 de noviembre 2023, 21:55 Comenta Compartir

Ya hace cuatro años que te puede reservar el curioso y llamativo nuevo modelo de Tesla, y el cual ha dado tanto que hablar, el Cybrertruck, el cual por fin toma la calle y se ha entregado a su primer dueño. «Más utilidad que una furgoneta y más rendimiento que un deportivo». Así define el fabricante estadounidense a su 'truck' eléctrica, la cual se esperaba su lanzamiento ya desde 2022 y se ha hecho de rogar.

Este jueves 30 de noviembre ha sido el evento, transmitido en directo, de entrega de esta primera unidad y se ha podido ver su diseño final. Aunque la producción no podrá ser muy elevada, ya que el propio Musk ha afirmado que «va a ser necesario un inmenso esfuerzo para alcanzar altos volúmenes de producción y tener un flujo de caja positivo con un precio que la gente pueda pagar».

De hecho, todo apunta a que no podrá producir 250.000 unidades al año (la cantidad de reservas que acumula el coche), aunque por su volumen y su aspecto, no parece fácil que pueda convertirse en un modelo de masas, sino más bien de coleccionista. Pero más allá de la fortuna que ha costado a Tesla su desarrollo y de su grado de rentabilidad para la empresa, de lo que no hay duda es la de imagen única del coche.

Producido en las instalaciones de Tesla en Texas, lo más llamativo del Cybertruck son su aspecto y dimensiones: mide 5,88 metros de largo, 2,03 de ancho y 1,91 de alto. Cuenta, además, con una cama de carga trasera con 2.831 litros de capacidad. Su potencia y tamaño le permiten ofrecer una capacidad de remolque que oscila entre los 3.400 y los 6.350 kilogramos. Esta parte del vehículo destinada a la carga se puede llevar abierta o bien cerrada, tipo cofre de seguridad.

Aspecto y medidas aparte, también cabe destacar que incluye acero inoxidable laminado en frío «ultrarresistente», según la marca, en su carrocería, lo cual es también una dificultad añadida para su producción. Se suponía, además, que la carrocería y ventanas serían blindadas, pero ya en la presentación, una ventana se rompió tras recibir un impacto de una bola metálica. De todos modos, Tesla insiste en que su exoesqueleto es «casi impenetrable» y mantiene su apuesta por producir la pick up con cristal blindado. «El cristal ultrarresistente y el compuesto de capas de polímeros puede absorber y redirigir la fuerza del impacto para mejorar el rendimiento y la tolerancia a los daños», asegura la marca.

No se conocen muchos detalles del interior de este modelo, pero en varias imágenes y vídeos publicados por su creador, se puede discernir una gran pantalla de infoentretenimiento (de 17 pulgadas), un volante rectangular, y, nada más y nada menos que seis asientos: tres en su parte delantera y tres en la posterior.

Lo que sí está confirmado es que estará disponible en tres versiones en función de su batería y del motor, con autonomías de 400, 480 y 800 kilómetros. Cada versión aumenta un motor (uno, dos o tres motores respectivamente), pero todos funcionan con sistemas de propulsión 100% eléctricos. La más sencilla tiene una aceleración de 0 a 100 km/h en 6,5 segundos; la versión dual, en 4,5 segundos; y la Cybertruck con tres motores, de 3 segundos aproximadamente.