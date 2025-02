La Plataforma Tecnológica de Automoción apuesta por retener talento en las empresas

Canal Motor Miércoles, 6 de noviembre 2024, 07:27 Comenta Compartir

Tras una serie de encuentros en los que se ha desgranado y profundizado en los temas en los que actualmente está trabajando el ecosistema de automoción en nuestro país, la Plataforma Tecnológica de Automoción y Movilidad – Move To Future (M2F), coordinada por SERNAUTO, ha celebrado un desayuno de prensa bajo el título «Tecnologías de Automoción 'Made in Spain'. Camino a la autonomía estratégica» para abordar dos áreas transversales que también están siendo prioritarias para el sector: el talento y la sostenibilidad.

Durante el encuentro una mesa de expertos ha debatido sobre la falta de talento como es uno de los factores que más impacta a la industria de la automoción en España, por lo que es necesario «volver atractivo» a este sector, según reclama la Plataforma Tecnológica de Española de Automoción y Movilidad ('M2F') que ha presentado este martes último 'Desayuno de Prensa' titulado 'Tecnologías, Sostenibilidad y Economía Circular'.

«Cuando hablamos de talento hablamos de un factor fundamental para las empresas que son las personas y por eso frente a los retos tecnológicos necesitamos profesionales preparados y lo que está siendo por un lado una oportunidad para ser más competitivos, también por otro lado, es un desafío, porque estamos viviendo una escasez de capacidades, un envejecimiento de la plantilla y no olvidar que también hay una falta de atractivo del propio sector de automoción por cómo lo hemos vendido anteriormente», ha reflexionado el director técnico de i+D+I de CIE Automotive, José Esmorís.

El experto ha explicado que la industria se sitúa en un momento de transición tecnológica a la vez que enfrenta una crisis por la transformación y la falta de talento en las empresas. Algo que se está enfrentando a través de proyectos a nivel nacional y europeo como la iniciativa 'Drives'.

Este proyecto ha buscado establecer una alianza de capacidades en el sector de automoción mediante análisis de las tendencias clave y oferta disponible, así como la definición de roles para ser un marco de referencia y reconocimiento para la UE para la actualización y el reciclaje continuo del sector automoción.

«A través del proyecto 'Dives' se han ido definiendo o creando cada uno de esos perfiles profesionales, para cada uno de ellos hay una ficha en la que se describe en qué consiste ese puesto de trabajo, y aparece también el itinerario formativo con los distintos módulos o niveles que hay que ir dotando a las personas para que adquieran las habilidades en los distintos niveles de especialización», ha explicado de su lado el coordinador de proyectos I+D de CIE Automotive, Jon Ezkerra.

Como esta iniciativa, desde la Universidad Deusto, en colaboración con CIE Automotive, Sernauto, Gestamp y otras entidades se ha desarrollado el Máster Universitario en Diseño y Fabricación.

«¿Cómo somos capaces de dar una solución estructural? Tenemos que ser capaces de generar talento a todos los niveles que la industria de la producción necesita, y esos niveles son a día de hoy con la baja natalidad, las vocaciones STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) el talento femenino (esta es una carrera masculinizada) son situaciones en las que tenemos que mejorar y progresar; y la conexión con el futuro es a través de la investigación», ha replicado el director del Máster, Jon García.

La importancia de la FP Dual

Por tanto, los expertos han incidido que es necesaria la colaboración público privada, entre instituciones educativas, administraciones públicas y empresas del sector para crear una atracción del talento al sector que pueda elevar la competitividad de las empresas.

En este sentido, en la propuesta que han hecho está la promoción de programas de Formación Profesional (FP) Dual involucrando a grupos de trabajo integrados por empresas y administraciones públicas.

Asimismo, como se ha hecho con iniciativas en Europa, los expertos han indicado que es importante identificar nuevos perfiles profesionales que den respuesta a las necesidades de demanda del mercado.

Talento internacional

Esmorís, asimismo, ha hecho hincapié en que el trabajo con las administraciones públicas para hacer más atractivo el sector para lograr captar y retener talento pasa por un apoyo general a las industrias y es transversal, es decir, requiere de mejorar otros ámbitos como la vivienda o la migración.

«Nosotros, las empresas, podemos ser capaces de atraer talento. Los entornos pueden ser capaces de atraer nuevas empresas, pero, o funciona el mundo de la vivienda o funciona el mundo de la educación, o si no, atraer talento, sea un talento europeo, o sea talento sudamericano, que es uno de los entornos que creemos que va a tener que crecer mucho en los próximos años. Si no somos capaces de ofrecerles una vivienda, si no somos capaces de ofrecerles una formación a sus hijos, va a ser difícil que seamos capaces, como país, de atraer talento hacia los clientes», ha comentado el experto.

El experto ha resaltado que la competencia por el talento es a nivel industria y que es importante la colaboración en el sector, ya que la falta de formación especializada y de talento toca «todos los mundos».

