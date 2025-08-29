HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente Guardiola anuncia 3.000 euros de ayuda directa por hectárea quemada y 500 euros por cabeza de ganado
Elige qué hora es mejor para viajar P.F.

Las peores horas para viajar

N. S.

Viernes, 29 de agosto 2025, 10:00

Durante este fin de semana, la DGT prevé un aumento significativo de los desplazamientos de largo recorrido, especialmente entre hoy viernes y el domingo. Los trayectos hacia y desde las zonas costeras y segundas residencias concentrarán gran parte de la circulación, con especial impacto en los accesos a las grandes ciudades.

Para aquellos que tienen la flexibilidad de elegir su hora de regreso, evitar las horas punta es clave. Salir temprano en la mañana de este viernes 29 de agosto o del sábado 30 de agosto ofrece una oportunidad para evitar las densas colas de tráfico, cuando la mayoría de los viajeros aún están en sus lugares de descanso.

Viernes 29 de agosto por la mañana (antes de las 16:00 horas). una franja más tranquila, antes del inicio de la primera gran ola de tráfico. Sábado 30 de agosto temprano (antes de las 9:00 horas). el momento ideal para evitar las complicaciones previstas a media mañana. Y el domingo 31 de agosto a primera hora de la noche, ara quienes desean aprovechar al máximo el último día de vacaciones, salir después de las 21:00 horas permitirá encontrar las carreteras más despejadas, evitando así los embotellamientos típicos de la tarde.

Eso sí, evita los peores momentos para viajar. Primero, el viernes 29 de agosto entre las 16:00 y las 22:00 horas, tráfico muy denso en sentido salida desde los grandes núcleos urbanos hacia las zonas de costa y segunda residencia.

El sábado 30 de agosto de 9:00 a 13:00 horas, retenciones en accesos a playas y carreteras hacia lugares de ocio próximos a ciudades. Y el domingo 31 de agosto entre las 19:00 y las 24:00 horas, el momento más complicado del fin de semana, con intensidades muy elevadas en sentido entrada hacia las grandes ciudades. En algunos casos, las retenciones podrían prolongarse hasta bien entrada la noche.

