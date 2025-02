Motos de agua: nuevas normas para poder navegar

Consejos de navegación

Normas básicas

No se acerque a menos de 50 metros de otra moto, artefacto flotante, boya de señalización de submarinistas, buques o embarcaciones. No conducir bajo los efectos del alcohol. Está prohibida la navegación en los puertos comerciales, excepto para ir directamente desde la mar a un puerto deportivo instalado en su interior o viceversa y a velocidad no superior a 3 nudos.

Seguridad

Se debe llevar siempre puesto el chaleco, que solamente podrá quitarse cuando se baje de la moto en tierra firme, puerto o cualquier otro sitio donde no sea necesario su uso. Utilizar protección contra el frío de colores llamativos. Llevar una mochila con señales luminosas y algún alimento.

Evitar problemas

Si tenemos problemas no deberemos separarnos nunca de la moto náutica. Nunca intentar ganar la costa a nado. Si alquilamos una moto náutica, comprobar que cumple las normas de seguridad y que está cubierta por un seguro obligatorio.