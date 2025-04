¿Está tu moto entre las que no podrán circular por las Zonas de Bajas Emisiones? Apenas el 1% de las motos tienen distintivo CERO de la DGT, es decir, son eléctricas

N. S. / Canal Motor Jueves, 11 de julio 2024, 09:00

¿Cuántas motos en España no tienen etiqueta medioambiental y no pueden circular por las áreas ZBE de las ciudades? El 30% del parque, algo más de 1.180.000 motos, según la marca española de motos eléctricas Velca, a partir de datos de la DGT. Y es que la etiqueta no es sólo obligatoria en las cuatro ruedas, sino también en las dos ruedas.

En cambio, frente a ese 30%, solo el 1% son cero emisiones, unas 41.000. Además, con las motos se da la circunstancia de que prácticamente no existe un equivalente híbrido como en los coches, luego el parque de motocicletas con alguna connotación sostenible se limita a las eléctricas puras.

Así que es evidente el escaso peso en el parque de las dos ruedas eléctricas, preocupa que la lentitud de la electrificación y la caída de las ventas de este segmento (-27,93% en 2023 y -19,86% de enero a junio de 2024 en el canal de particulares).

Según Emilio Froján, CEO de Velca: «más de un millón de motos circulan en España sin etiqueta, pero parece que las preocupaciones se centran en las cuatro ruedas. Incluso en la propia población existe un enorme desconocimiento sobre el etiquetado en las motos. Entre todos debemos acelerar la electrificación del parque, pero se necesita crear un clima de confianza y accesibilidad que lo haga posible y ahí es fundamental el papel decidido y certero de la Administración».