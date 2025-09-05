Jaecoo 5: el coche 'pet-friendly' que sortea Kiwoko en su 18 aniversario

Patxi Fernández Viernes, 5 de septiembre 2025, 15:34 Comenta Compartir

Cada vez más familias viajan con sus mascotas, y los fabricantes de automóviles están respondiendo a esta tendencia con vehículos diseñados para ellos. Un coche 'pet-friendly' no es solo un vehículo en el que se puede llevar a un animal, sino que incorpora características pensadas para su seguridad y comodidad.

Un coche «pet-friendly» es un vehículo diseñado y equipado con características específicas para garantizar la seguridad, comodidad y bienestar de las mascotas durante los viajes.

A diferencia de un coche convencional, que requiere accesorios adicionales como transportines o fundas para el asiento, un modelo pet-friendly incorpora de fábrica soluciones pensadas para los animales.

Kiwoko, la cadena de tiendas para mascotas, celebra su 18º aniversario con una campaña especial que incluye promociones, acciones solidarias y el sorteo de dos coches Jaecoo 5, un modelo diseñado para viajar cómodamente con animales. La iniciativa busca premiar a los clientes y reforzar el compromiso de la compañía con el bienestar de las mascotas.

En el caso del Jaecoo 5, se han incluido asientos con tejidos sintéticos antibacterianos que son más resistentes a los arañazos y fáciles de limpiar. Además, el vehículo está equipado con un filtro de aire mejorado para retener el pelo animal, ayudando a mantener el habitáculo más limpio y a reducir los alérgenos. Este tipo de características facilitan la vida de los dueños de mascotas, convirtiendo los viajes en una experiencia más placentera para todos.

El Jaecoo 5, un SUV compacto diseñado para competir en uno de los segmentos más populares. El vehículo destaca por su versatilidad, ya que se ofrece con una gama multienergía que incluye opciones de gasolina, híbrida y totalmente eléctrica, adaptándose así a las necesidades de una amplia variedad de conductores.

Tiene un completo equipamiento tecnológico y de seguridad. En su interior, cuenta con una gran pantalla táctil de 13,2 pulgadas para el infoentretenimiento y un cuadro de instrumentos digital. Además, incorpora hasta 19 sistemas ADAS (Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor) como el control de crucero adaptativo, el asistente de mantenimiento de carril y la alerta de colisión frontal, lo que lo convierte en una opción segura y muy bien equipada.

El precio del Jaecoo 5 en España arranca desde los 19.990 euros para su versión de acceso (gasolina), incluyendo las ofertas y descuentos promocionales de lanzamiento.

Ampliar Sistemas de seguridad para perros y mascotas F. P. Características de un coche «pet friendly» A diferencia de un vehículo convencional, que requiere accesorios adicionales, estos modelos incluyen de serie: Materiales resistentes y fáciles de limpiar: Tapicerías fabricadas con tejidos sintéticos que repelen la suciedad, son resistentes a los arañazos y fáciles de limpiar. Sistemas de climatización avanzados: Algunos modelos cuentan con rejillas de ventilación adicionales o modos de climatización específicos para la zona trasera, asegurando una temperatura confortable para el animal. Filtros de aire especiales: Filtros mejorados para retener el pelo y los alérgenos, manteniendo un aire más limpio y reduciendo el riesgo de alergias para los pasajeros. Sistemas de seguridad incorporados: Puntos de anclaje para arneses de seguridad o zonas específicas en el maletero para transportar transportines.

Más allá de las características del vehículo, la seguridad de tu mascota y de todos los ocupantes del coche es fundamental. Según la normativa de tráfico, los animales deben viajar sujetos de forma que no puedan interferir con la conducción.

Sistemas de retención obligatorios

La Dirección General de Tráfico (DGT) prohíbe llevar animales sueltos dentro del vehículo. La forma más segura de transportarlos es mediante:

Arnés de doble anclaje: Se engancha al cinturón de seguridad y es ideal para perros pequeños y medianos. Debe ser resistente y evitar que el animal pueda moverse libremente por el habitáculo.

Transportín: Es la opción más segura. Los transportines pequeños pueden ir en el suelo del asiento trasero, mientras que los más grandes deben ir en el maletero, sujetos para evitar desplazamientos.

Reja o separador: Un separador metálico o de red entre el maletero y los asientos traseros es perfecto para perros grandes, ya que les proporciona espacio sin comprometer la seguridad.

Paradas frecuentes

Es crucial realizar paradas cada dos horas para que tu mascota pueda estirar las patas, beber agua y hacer sus necesidades. Nunca la dejes sola en el coche, especialmente en verano, ya que la temperatura interior puede aumentar rápidamente y poner en riesgo su vida.

Una mascota suelta en el coche puede ser una fuente de distracción peligrosa para el conductor. Además, en caso de frenazo brusco o accidente, un animal sin sujeción puede salir despedido y causar lesiones graves a él mismo y a los pasajeros.

Estar preparado y contar con el equipo adecuado, ya sea un coche 'pet-friendly' o accesorios de seguridad, garantiza que tanto tú como tu mascota disfruten del viaje de forma segura y cómoda.

La celebración del aniversario de Kiwoko también destaca el papel de la compañía en la promoción de la adopción responsable. Desde 2013, Kiwoko ha facilitado más de 63.000 adopciones y ha donado 3,7 millones de kilos de alimentos y productos a protectoras de animales.

Estos esfuerzos solidarios forman parte del ADN de la marca, que ha colaborado en diversas situaciones de emergencia y ha impulsado programas de voluntariado y proyectos educativos. La compañía, que cuenta con 160 tiendas y 42 clínicas veterinarias en España, mira al futuro con el objetivo de seguir ampliando su impacto positivo y promoviendo el bienestar de los animales de compañía y sus familias.

Temas

Motor