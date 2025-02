La guía definitiva: Qué etiqueta lleva mi coche Los vehículos que no disponen de este distintivo medioambiental tienen prohibida la circulación por la vía pública en las ciudades de las de 50.000 habitantes y, sobre, con zonas de bajas emisiones

El dispositivo ambiental de la DGT «es una manera de clasificar los vehículos en función de su eficiencia energética, teniendo en cuenta el impacto medioambiental de los mismos», según la DGT. La intención es la de distinguir a aquellos coches que son más respetuosos con el medio ambiente y restringir el tráfico de los vehículos más contaminantes en las grandes ciudades, sobre todo, en las zonas de bajas emisiones. Así, existen cuatro distintivos ambientales diferentes dependiendo del tipo de vehículo que se posea. Y aquellos que no pertenezcan a ninguno de estos grupos no tienen derecho a ninguna pegatina, «al no cumplir los requisitos para ser etiquetado como vehículo limpio», y serán sancionados si acceden.

Por lo tanto, las opciones, según mi coche, son tener etiqueta CERO emisiones (de color azul), para eléctricos de batería, de autonomía extendida, híbridos enchufables con una autonomía de 40 km o de pila combustible. La etiqueta ECO (de color verde y azul) es para eléctricos enchufables con autonomía inferior a 40 km, híbridos no enchufables, propulsados por gas natural y gas o gas licuado del petróleo.

La etiqueta C (de color verde) cataloga a turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir de enero de 2006 y diésel a partir de septiembre de 2015 y vehículos de más de ocho plazas y pesados tanto de gasolina como diésel, matriculados desde 2014. Y la etiqueta B (de color amarillo) pertenece a turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas desde el 1 de enero de 2001 y diésel a partir de 2006 y vehículos de más de ocho plazas y pesados tanto de gasolina como diésel, matriculados desde 2006.

Una opción para conocer cuál es el distintivo que le corresponde a tu vehículo, es a través de la app miDGT, por teléfono llamando al 060 o de manera presencial en cualquier Jefatura u Oficina de Tráfico. También en la sede de la DGT puedes meter la matrícula del coche y consultar cuál es el distintivo que tienes asociado. Posteriormente debes acudir a una oficina de Correos a adquirirlo por un precio de 5 euros.

