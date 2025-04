Cómo evitar las averías de coche más frecuentes en otoño

Patxi Fernández Martes, 8 de octubre 2024, 07:39 | Actualizado 13:43h. Comenta Compartir

El otoño trae condiciones que pueden afectar el rendimiento y la seguridad del coche. Las bajas temperaturas pueden afectar la batería, el aceite del motor se vuelve más viscoso, y la humedad puede empañar los parabrisas. Además, las hojas caídas pueden obstruir filtros y entradas de aire, creando superficies peligrosas en las carreteras.

Tras un fin de semana de tregua meteorológica, la AEMET ha emitido una alerta sobre la llegada de una borrasca que traerá inestabilidad, lluvias abundantes y un descenso generalizado de las temperaturas en gran parte de la Península esta semana. Aunque el frío se moderará a partir del miércoles, el otoño ya ha comenzado oficialmente, y con él las precipitaciones y condiciones climáticas cambiantes, lo que hace fundamental adaptar nuestros vehículos para garantizar su seguridad y funcionamiento.

El otoño se caracteriza porque las hojas caen de los árboles. En principio esto no afecta a la conducción, a no ser que la cantidad de hojas en el suelo sea muy alta. Con el asfalto húmedo las hojas resbalan mucho y atención cuando caen muchas hojas, aumenta el riesgo de sufrir un accidente debido a que pueden provocar pérdidas de tracción en los vehículos.

Las horas de luz son más reducidas, por lo que se recomienda utilizar las luces de cruce incluso de día. Es muy importante ver y que nos vean. Son más efectivas para hacernos ver en carreteras sombrías o de montaña, por ejemplo. Además, encienden las luces traseras, muy útil para que nos vean los coches que nos siguen cuando circulamos con el sol de frente un poco deslumbrados.

Por otro lado, la conducción nocturna entraña peligros asociados a la pérdida de agudeza visual y la disminución del campo visual. Aunque de noche se estima que el tráfico disminuye un 60%, cuatro de cada diez accidentes mortales suceden a esas horas pues, en la oscuridad, no apreciamos ni velocidad ni movimiento.

Cuidado con los animales

En el otoño, los atropellos a animales son mucho más frecuentes porque muchas especies se desplazan más o están más activas durante esta época, como el ciervo o el jabalí, que se encuentran en su periodo de celo en esta estación. Lo más común es que crucen carreteras en zonas más rurales, durante el amanecer, el anochecer y las noches de luna llena.

Con el cambio de estación, es el momento perfecto para revisar y preparar el coche. Los expertos de Parclick nos ofrecen algunas recomendaciones para mantener tu vehículo en las mejores condiciones durante esta temporada:

1 Revisión de la batería:

El descenso de las temperaturas puede afectar el rendimiento de la batería del coche. El frío, combinado con el uso intensivo de sistemas como la calefacción, puede reducir su eficiencia. Por eso, es recomendable realizar una prueba de la batería para asegurarse de que está en buen estado y evitar que falle de forma inesperada.

2 Control del sistema de escape:

Las lluvias otoñales pueden provocar la acumulación de humedad en el sistema de escape, lo que incrementa el riesgo de corrosión. Revisar este sistema regularmente y mantenerlo limpio es fundamental para garantizar que funcione de manera correcta y evitar gastos en reparaciones en el futuro.

3 Sustitución de las escobillas del limpiaparabrisas:

Con el aumento de las lluvias, las escobillas del limpiaparabrisas juegan un papel crucial para mantener una buena visibilidad en la carretera. Si estas están desgastadas o no limpian bien el cristal, es importante reemplazarlas para asegurar una conducción segura.

4 Protección contra la corrosión:

El clima húmedo del otoño acelera la oxidación del vehículo. Aplicar un tratamiento anticorrosión, especialmente en las zonas más propensas a la humedad, como las puertas y el chasis, ayudará a proteger el coche y mantenerlo en buen estado a largo plazo. Además, lavar y secar el coche regularmente ayudará a eliminar residuos como hojas, barro o lluvia ácida que pueden dañar la pintura y la carrocería.

5 Verificación de los neumáticos:

El estado de los neumáticos es crucial para asegurar un buen agarre en carreteras mojadas. Antes de que comiencen las lluvias intensas, verifica la presión y la profundidad de la banda de rodadura de los neumáticos. Unos neumáticos desgastados o con baja presión aumentan el riesgo de sufrir aquaplaning.

Con estos problemas en mente, es crucial preparar el coche para la temporada otoñal y asegurar su correcto funcionamiento.

Aparte de estas recomendaciones, estacionar en lugares cubiertos o garajes no solo protege el coche de las lluvias y la humedad, sino que también evita que las hojas que caen en otoño puedan obstruir el sistema de drenaje del vehículo o ensuciar los filtros del aire. En áreas donde es difícil encontrar aparcamiento cubierto, considera el uso de una funda protectora que ayude a mantener el coche seco y libre de suciedad.

Asimismo, si está lloviendo, conviene comprobar, en marcha y de vez en cuando, la eficacia de los frenos, tocándolos suavemente para secar la humedad de las pastillas, siendo totalmente desaconsejable frenar bruscamente para evitar el aquaplaning. Además, hay que tener presente que la distancia de frenado es mayor con lluvia, por lo que aumentar la distancia de seguridad con el vehículo delantero es fundamental.

En caso de que el coche nos patine, es importante recordar no frenar de golpe, porque conseguiremos el efecto contrario al deseado y perderemos el control del vehículo. En caso de encontrar un obstáculo por el que es necesario frenar, se puede frenar de manera suave siempre que podamos continuar en línea recta unos metros. En caso de tener que esquivar el obstáculo, es mejor quitar el pie del freno y gira para corregir la trayectoria. Sin embargo, si tu coche va equipado con ABS esto último no es necesario, ya que podrás frenar sin miedo. Esto se debe a que el sistema ABS no permitirá bloquear las ruedas y, de esa forma, el vehículo seguirá la dirección que marques con el volante.

